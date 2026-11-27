Lunedì 7 dicembre il nuovo Ok, il Prezzo è Giusto di Ilary Blasi debutta nel preserale di Canale 5, ma accanto alla conduttrice non ci saranno le due vallette date per certe fino all’ultimo: Megan Ria prende il posto di Miriana D’Agostino e Lisa Bassi, che avevano già ricevuto il contratto. Lo conferma la stessa D’Agostino, che non ha nascosto la delusione, prima in un’intervista e poi sui social.

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Megan Ria al posto di Miriana D’Agostino

Il cambio è arrivato a giochi fatti, quando il cast sembrava al completo. La scelta è ricaduta su Megan Ria, ballerina italo-cubana nata a Imola il 17 novembre 2004, appena uscita dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip: sarà lei l’unica spalla di Ilary Blasi, chiamata a mostrare i premi ai concorrenti e a gridare “cento, cento” durante il gioco. Nella versione del programma affidata a Iva Zanicchi il ruolo era toccato ad Ana Laura Ribas.

Le puntate saranno 42, in onda a partire dalle 18.45. Dopo le prime indiscrezioni, la presenza di Megan Ria è stata data per confermata, anche se per il cast definitivo si attende ancora un annuncio ufficiale da Mediaset. Resta da chiarire chi abbia voluto il cambio all’ultimo momento: tra le ipotesi circolate c’è quella di una decisione arrivata dall’alto, da Pier Silvio Berlusconi.

Il contratto era già pronto

Fino a poche ore prima, le due vallette indicate per il nuovo preserale erano proprio Miriana D’Agostino e Lisa Bassi, entrambe modelle e content creator: Bassi conta circa 165mila follower su Instagram, mentre D’Agostino aveva partecipato alle selezioni di Striscia la Notizia per il ruolo di velina. Secondo il suo racconto, la sua presenza nello show era più di una semplice voce di corridoio.

“La mia partecipazione era stata confermata e avevo già iniziato il percorso di preparazione in vista delle registrazioni. Avevo ricevuto anche il contratto, che era in fase di definizione”.

Poi è arrivata la comunicazione, durante una giornata di registrazione subito dopo la pausa pranzo, a lei e a Lisa Bassi: la produzione avrebbe puntato su un’altra figura per una scelta editoriale, spiegando che la decisione rispondeva alle esigenze del programma. Le scuse, racconta, sono arrivate direttamente da alcune figure della produzione.

Si era già organizzata e aveva preso decisioni personali contando su quella conferma, e il colpo è stato duro: la parte più difficile è stato il modo in cui è successo tutto. Verso Megan Ria non ha avuto parole di rancore.

“Non conosco personalmente Megan, ma le auguro sinceramente il meglio per questa esperienza. Chiaramente mi sarebbe piaciuto essere io al suo posto, ma sono decisioni che spettano alla produzione e che rispetto”.

Lo sfogo sui social

Nelle stesse ore su Instagram è comparso un messaggio più amaro, che non fa nomi ma parla di talento, impegno e conoscenze.

“Brutto il mondo in cui viviamo, dove troppo spesso il talento, l’impegno e i sacrifici valgono meno di una raccomandazione. Dove non conta ciò che sei capace di fare, ma chi conosci. E a rimetterci sono sempre le persone che si fanno strada da sole”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI