Giovedì 26 novembre la prima serata va a Doc – Nelle Tue Mani 4: nella Total Audience i due episodi in onda su Rai1 hanno superato i quattro milioni di spettatori, mentre su SkyUno il LiveShow di X Factor arriva a 647.000 spettatori e al 3,75% di share.

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Il primato di Doc 4

Nel dettaglio, il primo episodio della serie ha convinto 4.655.000 spettatori, con uno share del 23,89%, mentre il secondo è rimasto sopra quota quattro milioni, a 4.238.000 e al 28,48%. L’appuntamento era l’ultimo della stagione, e il distacco dalle altre reti è netto: Tutto per la mia Famiglia, su Canale5, si è fermata a 1.702.000 spettatori con il 10,94%.

La crescita di X Factor

Passando a SkyUno, il LiveShow di X Factor ha raccolto 647.000 spettatori e il 3,75% di share. Il dato arriva dalla rilevazione in Total Audience, che conteggia anche la visione in streaming, oltre a quella davanti al televisore.

Gli altri ascolti della serata

Su Rai2 Ore 14 Sera ha intrattenuto 863.000 spettatori (5,97%) e su Rai3 Splendida Cornice ne ha raccolti 971.000 (5,79%). Le Iene, su Italia1, hanno radunato 909.000 spettatori con il 6,97% di share, mentre il segmento Pregiudizio Universale si è fermato a 466.000 spettatori e al 12,33%. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha raggiunto 575.000 spettatori (4,2%) e su La7 Piazzapulita 851.000 (5,93%).

Su Tv8 la differita di Europa League Olympiakos-Milan ha ottenuto 763.000 spettatori (3,85%), mentre su Nove Only Fun – Comico Show ha sfiorato i 400.000, con 393.000 spettatori e il 2,37% di share.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI