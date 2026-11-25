Simona Ventura ha scelto i social per parlare a Barbara D’Urso, la collega con cui a Ballando con le Stelle il rapporto si è raffreddato. Nel video comparso sui suoi profili il 24 novembre, la giurata accusa la conduttrice di non salutarla durante la trasmissione e racconta la frattura.

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Il videomessaggio e l’accusa di non salutare nessuno

Rivolgendosi alla “nemicamatissima”, la Ventura spiega di essersi spostata sul terreno in cui l’altra si muove più a suo agio, perché in trasmissione non riceve il saluto.

Cara Barbara, sono scesa sul tuo terreno, quello che ti è più congeniale, quello dei social, perché in trasmissione non mi saluti neanche. Non saluti nessuno, ma questi sono affari tuoi.

Dice anche di fare fatica a riconoscerla. Ricorda che due o tre anni fa, mentre tutti si dileguavano e lei veniva trattata come un’appestata, Barbara D’Urso era stata ospite a casa della Ventura, e che era stata proprio lei, insieme a Giovanni, a suggerirle di prendere parte al programma come concorrente.

Segue un passaggio sul programma, dove la Ventura siede tra i giurati e gestisce una parte del tesoretto insieme a Francesca Fialdini. Rivendica la fortuna di lavorare in uno degli show più seguiti del sabato sera.

Non salviamo delle vite, non operiamo a cuore aperto, ma siamo tanto fortunate a lavorare nel maggiore show del sabato sera di Rai 1, peraltro lautamente pagate. Chiamate dalla Rai, da Milly Carlucci e da Giancarlo De Andreis.

Le domande contestate e i complimenti

Sul suo comportamento in puntata, la giurata respinge l’etichetta di provocatrice e porta l’esempio della domanda rivolta a Pasquale La Rocca, chiamato a confermare o smentire il rifiuto di partecipare allo spettacolo teatrale di Barbara D’Urso.

Ma davvero le domande lecite che faccio io sono intollerabili provocazioni, mentre un giudice che dice a una concorrente ‘ti do il mio tutore’, quella è una battuta?

A sostegno della sua posizione porta anche un estratto di una recente ospitata televisiva, risalente a prima del “puzza-gate”: in quelle immagini la collega veniva definita “una grande professionista” e non si escludeva la possibilità di un programma da fare insieme in futuro.

Il messaggio si chiude con una previsione: la D’Urso non replicherà direttamente, ma muoverà i propri sostenitori, e non ha bisogno di difendersi da lei.

Io lo so che tu non replicherai a questo ma che scatenerai la tua fanbase per cercare di difenderti, ma non c’hai bisogno di difenderti con me, credimi. Col cuore, Barbara. Ma soprattutto, senza rancore

Quanto alle tempeste di critiche, la Ventura non mostra preoccupazione: le shitstorm, dice, la divertono e la fortificano.

Il puzza-gate, il gelo e la risposta dei fan

Il “puzza-gate” è la lite tra Barbara D’Urso e Mariotto, e al centro c’è Un Jardin Après la Mousson di Hermès: un’eau de toilette del 2008, non più in produzione, la cui ispirazione nasce dall’India e dalla rinascita della natura.

Il clima tra le due conduttrici si è guastato da quando la Ventura ha dato della “gelosetta” alla collega: secondo la giurata non ci sarebbero più saluti né dialoghi tra loro. La D’Urso, dopo il puzza-gate, si è mossa soprattutto sui social, tra like e ricondivisioni di commenti altrui, sostenendo anche chi accusava di ipocrisia e scorrettezza Milly Carlucci, che negli ultimi anni è stata l’unica a offrirle un posto in televisione.

Il video della Ventura, a giudicare dalle reazioni, ha però prodotto l’effetto opposto a quello sperato: la risposta è arrivata in serata, ma non dalla diretta interessata. I sostenitori della D’Urso hanno ripescato il dietro le quinte delle prime otto puntate, usandolo per smentire l’accusa di non salutare nessuno, e tra i commenti più apprezzati prevalgono le critiche rivolte alla giurata (l’iniziativa, del resto, sembra rispondere più a una scelta personale che a una necessità della trasmissione: il confronto con la D’Urso, fin dalla prima puntata, è stato uno dei motori della sua presenza nel programma).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI