Chi l’ha visto? torna questa sera in prima serata su Rai3, mercoledì 25 novembre, con una nuova puntata condotta da Raffaella Griggi. La serata ruota attorno a tre storie: il rapporto tra anoressia e rete, il processo per l’uccisione di Federica Torzullo e il caso di Palmina Martinelli.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Quando la rete aggrava l’anoressia

Si comincia con i disturbi alimentari e con il ruolo che il web può avere nel favorirli o nel renderli più gravi. Il programma si chiede se la rete possa aggravare l’anoressia o persino indurla. Rispondono ragazze e ragazzi che stanno uscendo da una spirale pericolosa, quella che nei casi estremi porta alla morte: in studio ripercorrono il difficile cammino con cui si stanno lasciando la malattia alle spalle.

Il processo per il femminicidio di Federica Torzullo

Il caso di Federica Torzullo, indicato dal programma come il primo femminicidio del 2026, entra in puntata con il processo in corso. Sul banco degli imputati siede il marito, Claudio Carlomagno: secondo l’accusa non accettava la separazione e per questo l’avrebbe uccisa. In studio c’è la mamma di Federica, che chiede piena luce su quella notte.

Ci sono ancora punti oscuri su quella notte.

Il giallo di Palmina Martinelli

La puntata si chiude con la storia di Palmina Martinelli, morta a 14 anni in seguito alle ustioni riportate, dopo giorni di agonia. Era l’11 novembre 1981 quando nella sua casa di Fasano venne avvolta dalle fiamme. Con Raffaella Griggi c’è Paola Grauso, inviata storica che del caso si è occupata per anni: insieme ripercorrono una vicenda fatta di pregiudizi e omertà ma anche di tentativi di farle ottenere giustizia. Ci sono voluti 45 anni per accertare che si è trattato di un omicidio, e ancora oggi non è stato stabilito con certezza chi lo abbia commesso: le indagini più recenti, infatti, non hanno portato all’individuazione degli autori e il procedimento è stato archiviato.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI