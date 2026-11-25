La seconda stagione di Carrie è più vicina di quanto si potesse immaginare: Mike Flanagan ha confermato di avere già chiuso la sceneggiatura del primo episodio e di avere una writers’ room al lavoro sui nuovi capitoli della serie tratta dal romanzo di Stephen King.

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Il primo episodio è già scritto

L’aggiornamento arriva dallo stesso autore, che racconta come il gruppo di sceneggiatori lavori ormai a pieno regime. Il lavoro sul secondo ciclo era cominciato in modo informale ancora prima del via libera ufficiale di Prime Video, giunto alla fine di ottobre del 2026, a due settimane esatte dal debutto.

Alla base c’è una consapevolezza maturata nel tempo: la storia di Carrie, spiega Flanagan, ha sempre avuto per lui una direzione precisa, discussa con Summer H. Howell e con lo stesso King, entusiasta all’idea di proseguire. Nessuno, però, voleva dare per scontato il rinnovo.

«La cosa bella è che il percorso di Carrie mi è sempre sembrato avere una traiettoria ben definita. Era qualcosa che avevo sempre in mente, anche se non davamo mai per scontato che sarebbe successo. So che ne avevo parlato con Summer, riguardo a dove avrebbe potuto arrivare il suo personaggio, e anche con Steve: King era perfettamente consapevole di questa possibilità ed era entusiasta. È sempre stata una prospettiva presente nelle nostre conversazioni, ma non volevamo esplorarla fino in fondo prima di avere il via libera, per evitare di portare sfortuna. Adesso siamo completamente immersi nel progetto»

Un arco narrativo pensato su tre stagioni

L’ipotesi di una serie in tre stagioni resta sul tavolo. Secondo il creatore esiste un percorso chiaro che attraversa il secondo e il terzo capitolo, ma questo non basta a garantire che il terzo arrivi davvero.

«C’è il pericolo di lasciarsi tentare dall’idea di fare di più. Sarebbe molto presuntuoso dare per scontato che avremo una terza stagione. Per questo, nella writers’ room continuiamo a lavorare partendo dal presupposto che sappiamo di realizzare soltanto la seconda»

Il finale della prima stagione ha del resto già portato la storia lontano dal romanzo del 1974. La Carrie di Summer H. Howell ha superato la carneficina del ballo scolastico ed è andata via insieme a Emaline, il personaggio di Thalia Dudek, dopo che quest’ultima aveva preso il controllo del suo corpo durante la strage. In parallelo, la rivelazione che Adelaide, interpretata da Kate Siegel, guida un gruppo di donne con poteri telecinetici ha aggiunto un ulteriore strato di mistero. La nuova stagione dovrà quindi muoversi in un universo ormai autonomo rispetto alla conclusione firmata da King.

Riprese nel 2027 e possibile debutto a inizio 2028

Flanagan spera di avviare le riprese nel corso del 2027, anche se una data precisa non c’è ancora. Il primo ciclo aveva richiesto circa quattro mesi di lavorazione, da giugno a ottobre del 2025, e con la scrittura già a buon punto un avvio in primavera resta plausibile, ma è un’ipotesi e non un programma confermato. Se i tempi rimanessero simili a quelli del primo capitolo, Carrie 2 potrebbe arrivare su Prime Video all’inizio del 2028.

Flanagan, che della serie è sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner, dovrebbe anche dirigere alcuni episodi del nuovo ciclo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI