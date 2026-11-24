Stasera, martedì 24 novembre, va in onda su Rai1 in prima serata Una finestra vista lago, la serie che porta sul piccolo schermo i romanzi di Andrea Vitali. Antonio Folletto interpreta il protagonista, il giovane maresciallo dei carabinieri Ernesto Maccadò.

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Il maresciallo Maccadò e il resto del cast

La regia è di Marco Pontecorvo. La serie nasce da una coproduzione tra Rai Fiction, Alexandra Cinematografica e Rai Com, in associazione con Elysia Productions e con la collaborazione di Palomar, società del gruppo Mediawan. Folletto, attore napoletano che molti ricordano nei panni dell’agente Aragona ne I bastardi di Pizzofalcone, è affiancato da Giulia D’Aloia, che veste i panni di Maristella, e da Domenico Centamore, Claudia Potenza, Vincenzo Nemolato, Dario Vergassola, Paola Minaccioni e Antonio Catania. Nel cast ci sono anche Edoardo Purgatori nel ruolo del dottor Lesti, Christian Ginepro in quello di don Contardo Coregone e Leo Besozzi, che è Vinicio, l’orfanello in attesa di una famiglia. Il 17 novembre a Bellano si è tenuta la presentazione ufficiale, con l’autore dei romanzi, il regista e i due protagonisti.

La trama, tra giallo e commedia

Siamo agli inizi degli anni Trenta a Bellamo, paese di fantasia affacciato sul lago di Como. Qui Maccadò arriva dalla Calabria per il suo primo incarico da comandante di stazione, con la moglie Maristella e una valigia carica di sogni e di incertezze sul proprio adattamento. Trova un piccolo mondo abitato da figure strambe, a tratti esilaranti e a tratti inquietanti, tratteggiato da Vitali in quattro romanzi: Nome d’arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande e La signorina Tecla Manzi. Il brigadiere Letterio Misfatti, siciliano, lo accompagna alla scoperta dei segreti più nascosti degli abitanti, mentre sua moglie Agata offre ascolto e comprensione alla giovane e spaesata Maristella. C’è poi il piccolo Vinicio, orfano in cerca di una famiglia. Quando ormai Maccadò si persuade di non aver guadagnato la benevolenza del paese, compie una scelta sofferta.

Dove sono state girate le riprese e come vedere la serie

Le riprese si sono svolte in gran parte in Piemonte, sul lago d’Orta, tra Orta San Giulio e Miasino, anche se la storia è ambientata sul Lario. Alcune giornate sono state girate sul lago di Como, a Como, Cernobbio, Brienno, Torno e Carate Urio, con Villa Pizzo tra le location di Cernobbio. Bellano, il paese natale di Vitali, non risulta invece tra le località confermate. La serie conta otto episodi da 50 minuti, distribuiti in quattro serate, ed è disponibile anche su RaiPlay.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI