Guillermo Mariotto torna sul rapporto con Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle. In una nuova intervista lo stilista racconta cosa accade dietro le quinte del programma quando le riprese finiscono e spiega perché, secondo lui, un chiarimento con la collega di giuria non è mai stato possibile.

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Il ruolo di giurata e il centro dell’attenzione

Stando alla sua ricostruzione, D’Urso punta a restare al centro dell’attenzione e ha la sensazione che tutti ce l’abbiano con lei. Mariotto dice di essersi scusato per quanto è successo, ma aggiunge che forse alla collega il ruolo di giurata va stretto: il talent di Rai1 lo conduce Milly Carlucci, non lei, anche se probabilmente non le dispiacerebbe.

“Dopo quello che è successo, ho capito una cosa: Barbara D’Urso vuole stare sempre al centro dell’attenzione e sembra che tutti ce l’abbiano con lei. Io mi sono scusato, ma probabilmente le sta stretto il ruolo di giurata: non è lei la conduttrice di questa trasmissione, anche se forse le piacerebbe”

Telecamere spente, ognuno per la sua strada

Gli si chiede se ci sia stato un confronto chiarificatore, e lo stilista risponde che non ce n’erano le condizioni: quando le riprese terminano, la collega si allontana insieme al suo seguito. Il risultato, sostiene, è che con il resto della squadra non si è creato alcun legame, e non per volontà sua.

“Non è stato possibile perché Barbara, appena si spengono le telecamere, se ne va con tutto il codazzo del suo entourage. Guardi che lei, a Ballando con le Stelle, non ha legato con nessuno. Di certo non con me, e non perché io non l’abbia voluto. Arriva, si fa fare i video dai suoi assistenti, si siede in giuria, fa lo show e se ne va. Anche se avessi voluto legare, come avrei potuto farlo?”

Secondo Mariotto è lei la prima a non voler avere a che fare con gli altri, e il suo atteggiamento tiene le distanze: ognuno va per la sua strada. Su questo punto risponde a chi, come D’Urso, ha parlato di una “famiglia” del programma che non l’avrebbe tutelata.

Il profumo e l’intesa con Milly Carlucci

Sul caso del profumo lo stilista conferma la sua versione: la boccetta era con lui fin dall’inizio della trasmissione e la spruzzava vicino a sé perché avvertiva un odore sgradevole nello studio. In nessun modo, dice, voleva colpire la collega.

“Barbara dice che la famiglia di Ballando non l’ha difesa? Ma di una famiglia fai parte se vuoi essere uno di famiglia. È lei la prima a non volere avere a che fare con noi, con il suo atteggiamento. Lei va per la sua strada e io per la mia. Il profumo? Io lo spruzzavo vicino a me dall’inizio dello show. Sentivo puzza nello studio, ma non volevo certo colpire lei”

D’Urso aveva raccontato di essersi sentita umiliata, ferita e poco tutelata. Carlucci ha scelto invece di liquidare la vicenda con ironia, spiegando che non è accaduto nulla di grave e schierandosi di fatto con lo stilista. Mariotto è rimasto al suo posto in giuria, mentre a cambiare postazione è stata proprio D’Urso.

“Milly mi conosce bene, siamo fratelli”

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI