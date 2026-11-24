Alessandra Mussolini è tornata nella casa del Grande Fratello Vip per un’incursione a sorpresa, con un sacco colmo di regali da distribuire ai concorrenti. Non era la finale, come si potrebbe pensare: l’episodio è quello della ventesima puntata, la semifinale andata in onda lunedì 23 novembre, mentre la finalissima è in programma lunedì 30 novembre.

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Un sacco di doni e le battute sulla casa

La vincitrice dell’edizione precedente entra portando con sé una serie di presenti, che consegna uno per volta. Il primo è per le tre finaliste, Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, e Mussolini lo presenta così:

«Inizierei con tre piume nere per le tre quaglie che covano».

Poi tocca al vischio, pensato per Piera e Alessandro Roncaccia, la coppia nata tra le mura della casa. Il commento della Mussolini non risparmia nessuno dei due: a suo dire all’inizio tentennavano, salvo poi lasciarsi andare, perché la casa deve dare soddisfazione.

Il terzo dono è un tiramisù, destinato a Varsi e a Federica Morello. Anche stavolta c’è una proposta esplicita: scambiarsi un bacio a stampo, visto che lui è energico e dopo Megan si è avvicinato a Federica. L’invito, però, resta senza seguito.

Restano il regalo per Andreas e il ballo tra i due, con Mussolini che dichiara di voler danzare proprio con lui. Dallo studio Cesara Buonamici commenta che avrebbe voluto vincere soltanto per fare quello, mentre Selvaggia Lucarelli ironizza sostenendo che ogni volta che l’ospite parla sembra leggere dentro di lei.

Il gioco in piscina e la difesa di Andreas

Quando Mussolini varca la porta, le valigie dei cinque concorrenti non ancora approdati alla finale sono già schierate sulla passerella. Andreas prova a spiegare la propria posizione parlando di due abbracci e due carezze, poi l’ospite lascia la casa. Da lì parte un gioco: Marina e Guendalina rifiutano di partecipare, perciò la sfida passa ad Andreas e Giulia, in palio una telefonata a casa. La Mussolini canta una canzone e i due devono recuperare un titolo sul fondo della piscina.

Chi va in finale e chi lascia la casa

La puntata si era aperta con l’annuncio di una doppia eliminazione, con Alessandro Roncaccia, Varsi, Andreas Müller, Federica Morello e Piera Meloni ancora in gara. Alla fine Federica Morello conquista il posto in finale, mentre Varsi e Piera Meloni vengono eliminati. Andreas resta in casa e finisce al televoto insieme a Roncaccia: il nome del quinto finalista arriverà nel corso della finale. Nel frattempo, mentre i tre al televoto flash raggiungono lo studio da Ilary Blasi, Alessandra Celentano incontra le tre finaliste nel Salottino e, secondo il suo giudizio, l’unica sincera è Guendalina Tavassi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI