Stasera, martedì 24 novembre 2026, Belve riparte con l’ottava stagione: appuntamento su Rai 2 in prima serata, intorno alle 21.20, con la diretta streaming su RaiPlay. Sul celebre sgabello siederanno Francesco Totti, Pierfrancesco Favino e Gemma Galgani.

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Gli ospiti della prima puntata

L’intervista probabilmente più attesa è quella a Francesco Totti, che ripercorre la carriera, i rapporti personali e alcune fasi delicate degli ultimi anni. Tra i passaggi c’è l’amarezza per la fine del legame con la Roma: l’ex capitano avrebbe voluto un trattamento diverso dalla società. Totti parla anche di chi, negli anni della notorietà, avrebbe approfittato della sua posizione. Il tono però non resta cupo: in una clip diffusa prima della messa in onda, Fagnani lo mette alla prova con un test sugli acronimi, a partire da SPQR.

Nel faccia a faccia trovano spazio anche la separazione da Ilary Blasi, il nuovo amore e la famiglia, oltre al ricordo del padre. In un momento dell’intervista la conduttrice riprende una dichiarazione secondo cui la coppia non avrebbe retto di fronte a un tradimento.

Per Pierfrancesco Favino è la prima volta sullo sgabello. Romano, classe 1969, è tra i volti più noti del cinema italiano e vanta una carriera ricca di premi e riconoscimenti. Dal 2003 è legato all’attrice Anna Ferzetti, con cui ha due figlie, Greta e Lea. Dell’intervista, tra professione e vita privata, quasi tutto è rimasto riservato fino a stasera.

Chiude il trio Gemma Galgani, torinese, ex direttrice della sala del Teatro Colosseo. Da oltre quindici anni cerca l’amore in televisione ed è una presenza storica di Uomini e Donne, dove è protagonista del Trono Over. Tra i temi centrali ci saranno l’amore dopo i settant’anni e il diritto di innamorarsi senza lasciarsi condizionare dall’età.

La formula e le novità di questa edizione

L’impianto resta quello riconoscibile: domande dirette, confronti lunghi e la richiesta iniziale agli ospiti di dire quale belva si sentano. La novità di quest’anno sono i provini, ribattezzati “Belve in prova”: sullo sgabello salgono personaggi famosi e anche persone comuni, chiamate a rispondere alle domande di Francesca Fagnani. Confermata la sigla finale costruita con i fuori onda degli ospiti, uno dei momenti che negli anni ha prodotto più clip e commenti sui social.

Per il momento la stagione conta tre puntate, sempre di martedì.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI