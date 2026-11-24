La sigla dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 21 novembre, ha visto i maestri danzare con in mano i flaconi di profumo, in un modo per sdrammatizzare il caso di cui vi abbiamo raccontato la settimana scorsa. Il profumo in questione è quello di Hermès finito nella polemica tra Guillermo Mariotto e Barbara d’Urso.

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Il profumo al centro della sigla

Protagonista della coreografia d’apertura è stato Un Jardin Après la Mousson di Hermès, un’eau de toilette del 2008, oggi non più in commercio e nata da un’ispirazione legata all’India e alla rinascita della natura. I maestri hanno attraversato la scena con i flaconi bene in vista, con un riferimento ironico alla vicenda esplosa una settimana prima tra lo stilista e la giurata.

Le versioni dei due, però, restano opposte. Secondo la giurata, Mariotto le avrebbe rinfacciato di “fare puzza”; lo stilista racconta invece di aver spruzzato il profumo per coprire un odore “di topi morti” che arrivava da fuori lo studio. La fragranza, ormai introvabile, è stata indicata intorno ai 465 euro, e Mariotto ha detto di aver speso “esattamente mille euro” in profumo dalla prima puntata.

A mettere un punto sulla vicenda ci ha pensato Milly Carlucci.

Siamo una grande famiglia

Il nuovo assetto in giuria e la classifica

Dietro il bancone della giuria è diventato ufficiale il cambio di postazione tra Barbara d’Urso e Alberto Matano. In gara, Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti si sono ripresi la vetta della classifica, mentre Riccardo Rossi è stato eliminato. Dopo il puzza-gate, la stessa d’Urso ha minacciato di lasciare lo show.

Gli ascolti di lunedì 23 novembre

Nella prima serata di ieri, lunedì 23 novembre, 177 Giorni – Il Rapimento di Farouk ha raccolto su Rai1 3.760.000 spettatori con il 22,73% di share, il dato più alto della giornata. Su Canale5 Grande Fratello Vip si è fermato a 2.055.000 spettatori e al 17,11% di share, mentre GF Vip Night ha registrato 1.046.000 spettatori e il 28,99%.

Nel daytime, invece, Uomini e Donne ha superato i 2,4 milioni di spettatori.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI