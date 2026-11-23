Dopo il passaggio in sala, il film bellico di Peter Berg arriva in streaming: The Mosquito Bowl sarà disponibile su Netflix a partire da mercoledì 25 novembre. Racconta la storia dei quattro giocatori di football universitario che finirono nella battaglia di Okinawa.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Quattro ragazzi, una partita, la guerra del Pacifico

Il film è ambientato negli anni Quaranta e segue quattro stelle del football universitario americano nel periodo immediatamente successivo all’attacco di Pearl Harbor. I ragazzi lasciano carriere promettenti per arruolarsi nei Marines e combattere contro il Giappone. Mentre si preparano al durissimo sbarco a Okinawa, disputano una partita destinata a entrare nella leggenda: per molti di loro sarà l’ultima. L’incontro si giocò davvero, il 24 dicembre 1944, e quindi non è un espediente narrativo. Berg dirige la pellicola e ne firma la sceneggiatura insieme a Mark L. Smith; la produzione è di Film 44 e Imagine Entertainment, con Netflix alla distribuzione. Il trailer completo è arrivato il 12 ottobre.

Chi vediamo sullo schermo

Il cast riunisce Nicholas Galitzine nei panni di John McLughry, Bill Skarsgård in quelli di Bob Bauman, Ray Nicholson nel ruolo di Tony Butkovich e Tom Francis in quello di Dave Schreiner. Berg recita anche davanti alla macchina da presa, nella parte del generale Simon Buckner, il comandante militare realmente presente nella battaglia di Okinawa. Skarsgård, dal canto suo, è andato fino a Okinawa per visitare i luoghi legati a quegli scontri. Nella realtà McLughry sopravvisse alla guerra.

Il debutto in streaming e le recensioni

Nei cinema il film è uscito il 30 ottobre e ha incassato 815.813 dollari in 349 sale. Dura 127 minuti ed è classificato R. La critica è tiepida: le recensioni positive si fermano al 41%. Qualcuno lo ha definito pedestre, sottolineando quanto poco aggiunga al canone dei film di guerra; altri hanno parlato di una violenza usata per coprire una storia poco coinvolgente, e per qualcun altro manca di umanità. Le voci negative però non sono le uniche: c’è chi ci ha letto una riflessione sul prezzo umano della guerra e chi gli ha assegnato un 3,5 su 5. Il pubblico che l’ha visto in sala, invece, gli ha riconosciuto un 91% di giudizi favorevoli.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI