Apple TV ha pubblicato il trailer di Timberlake, la docuserie in quattro parti su Justin Timberlake diretta dal premio Oscar Fisher Stevens. Insieme al trailer è arrivato il calendario di uscita: la serie debutta sulla piattaforma venerdì 11 dicembre.

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Un ritratto fra archivio e racconto personale

È un affresco diretto e riflessivo sulla vita e sulla carriera di un artista multiforme, costruito lungo tre decenni di musica e cultura pop. La serie unisce filmati d’archivio mai visti prima a interviste esclusive con lui, con i suoi familiari, gli amici e i collaboratori. Il racconto riparte dagli esordi al Mickey Mouse Club e dagli anni con gli NSYNC, fino ai dischi da solista come Justified e FutureSex/LoveSounds.

Nel trailer compare la moglie Jessica Biel, che si rivolge così al regista:

When I met him, he’s just not who I thought… at all. I think we gotta address some things.

Timberlake, dal canto suo, mette le cose in chiaro con chi guarda: «People aren’t going to understand who I am», dice, e poi «You want to ask me about specific things, let’s do it». Nel corso degli episodi si torna anche al rapporto con Britney Spears, che nelle immagini del trailer non appare, e al “livello di follia” che lo ha caratterizzato.

Quando vederla, episodio per episodio

Si parte venerdì 11 dicembre con i primi due episodi. Il terzo segue la settimana successiva, venerdì 18 dicembre, mentre il finale è previsto per mercoledì 23 dicembre 2026. La distribuzione è globale e comprende quindi anche l’Italia, con lo stesso calendario del resto del mondo.

Dietro la macchina da presa

La regia è di Fisher Stevens, già vincitore del premio Oscar per The Cove e autore del documentario dedicato a David Beckham. Per Apple TV la produzione è di Blackbird Presents Films, Misher Films e Highly Flammable, con Maura Anderson e lo stesso Stevens come produttori, mentre la presentazione spetta a Live Nation Studios.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI