Duilio Giammaria torna in prima serata su Rai 3. Da sabato 28 novembre conduce Mappe Corsare, il nuovo programma che prende il posto di Petrolio nel palinsesto del terzo canale.

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Da Augusto a Babbo Natale, i primi quattro racconti

Una domanda che attraversa i secoli sta al centro di Mappe Corsare: come si conquista il potere, dove finisce la seduzione e comincia l’inganno, che cosa spinge a sfidare l’ignoto, come nasce un mito capace di resistere nel tempo. Il racconto collega le grandi vicende del passato a quelle di oggi, seguendo rotte che toccano luoghi della storia ancora capaci di parlare al presente.

I primi quattro protagonisti sono Ottaviano Augusto, Giacomo Casanova, Cristoforo Colombo e la figura storica all’origine di Babbo Natale. Si va dalla costruzione del consenso alle truffe sentimentali, dalla corsa verso nuove frontiere alla trasformazione di un simbolo religioso in un’icona globale. Il conduttore racconta che la prima puntata parte da Augusto, mentre le mappe di Colombo, che sbagliò i calcoli di circa cinquemila chilometri, offrono un parallelo con l’intelligenza artificiale di oggi. Precisa che non si tratta di un’inchiesta in senso tradizionale ma di un percorso narrativo, e spera che chi guarda voglia poi visitare quei luoghi di persona.

Quelle mappe servono anche a stabilire una connessione con il passato, perché nessuno attraversa una fase turbolenta per la prima volta e nessuno sarà l’ultimo a farlo.

Tre inviati e gli esperti accanto al racconto

Giammaria è affiancato da tre inviati: Lorenzo Baravalle, autore, podcaster e divulgatore storico; Carmine Gazzanni, giornalista e autore televisivo con una specializzazione nelle inchieste; Benedetta Colombo, divulgatrice d’arte. Monumenti, palazzi, documenti e oggetti entrano nel racconto come tracce da cui ricostruire le scelte, le ambizioni e le contraddizioni dei protagonisti. I contributi di esperti come Barbara Gallavotti, Gianni Riotta e Luigi Spinola e i materiali d’archivio accompagnano più puntate.

Il programma nasce da un format originale firmato da Rai Approfondimento e Stand by Me. Alla presentazione hanno partecipato Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento, e il conduttore, con la moderazione di Giuliana Palmiotta dell’Ufficio stampa Rai.

Il passaggio da Petrolio a Mappe Corsare

Un anno fa Giammaria si era detto deluso e rattristato per la cancellazione di Petrolio dai palinsesti di Rai 3. Dopo una stagione di fermo, durante la presentazione estiva della nuova annata era arrivato l’annuncio del ritorno in prime time sul terzo canale, con tanto di data. Le cose sono andate diversamente: sabato 28 novembre va in onda Mappe Corsare, mentre il vecchio programma non compare più nel palinsesto.

Petrolio ha fatto un pezzo di storia televisiva e resta un’esperienza importante, ma oggi mi entusiasma questa nuova strada del giornalismo narrativo, nel solco di grandi maestri della Rai come Nicola Caracciolo e Corrado Augias. È un linguaggio in cui ritrovo le mie radici, dai viaggi in Afghanistan e in Cina al documentario su Matteo Ricci, e il lusso meraviglioso del nostro mestiere: avere il tempo di leggere, approfondire e intrecciare le trame della storia per il pubblico del servizio pubblico. Magari in futuro ritroverò Petrolio ma per il momento non mi manca.

Sul distacco dal vecchio programma ha aggiunto una considerazione: non bisogna essere in televisione sempre e a tutti i costi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI