Netflix ha fissato al 17 dicembre 2026 l’uscita di Quiztopia, thriller distopico giapponese in otto episodi ambientato in un Giappone dove a governare non è il parlamento ma un quiz televisivo. La serie è tratta dal manga Kokumin Quiz e ha come volto principale Takayuki Yamada nei panni di KK.

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Un quiz che decide le sorti del paese

Nel Giappone alternativo della serie la democrazia parlamentare ha smesso di esistere e comanda la Legge nazionale sui quiz, che attribuisce alle trasmissioni televisive un’autorità suprema. Chi vince può chiedere praticamente qualunque cosa: denaro, notorietà, la cancellazione della fedina penale, l’eliminazione di una persona scomoda, la nascita di uno stato indipendente o perfino la proprietà privata di un monumento nazionale. C’è però una condizione, e pesa parecchio: chi perde va incontro a multe, lavori forzati o all’arruolamento, e il pubblico sembra accettarlo senza troppe obiezioni.

Le puntate richiamano folle davanti agli schermi, a casa come nei bar e negli spazi pubblici, e la sofferenza degli sconfitti fa parte dello spettacolo. Al centro di tutto c’è KK, il conduttore interpretato da Takayuki Yamada, personaggio notissimo nel paese e capace di tenere alta l’attenzione degli spettatori tra un colpo di scena e l’altro. L’illusione si incrina quando KK entra in contatto con i ribelli decisi a mettere fine al programma.

Dal manga di Sugimoto e Kato agli otto episodi

L’opera originale di Reiichi Sugimoto e Shinkichi Kato esce in Giappone nel 1993, poco dopo lo scoppio della bolla economica, e l’idea di un paese governato da un quiz le vale lo status di titolo di culto. Per rispondere all’alta richiesta è stata poi ristampata da Ohta Publishing. Nonostante la fama, per decenni la storia è rimasta senza alcun adattamento, né live-action né animato.

Netflix ne ha ricavato una produzione in otto episodi affidata a THE SEVEN. Akira Morii guida il progetto come produttore capo, affiancato da Hirotake Sasaki e Tomoki Takase, mentre Yoichi Hamamatsu è il line producer. Regia e sceneggiatura, scritta insieme a Maggy, sono di Teruyuki Yoshida, che in passato aveva diretto An Older Guy’s VR First Love e My Brother’s Husband; le musiche sono di Yasunori Nishiki. Per raccontare l’ossessione del paese, la lavorazione ha impiegato circa 8.000 comparse nelle scene di folla che assistono alle puntate.

Il cast guidato da Takayuki Yamada

Yamada, già visto in Densha Otoko, Bakuman e Gintama, è il volto che regge l’intera costruzione. Accanto a lui Riko Ishida interpreta Mari, una giovane misteriosa decisa a uccidere KK, e Kana Kurashina è Ayako, sua madre e figura centrale della vicenda. Koji Seto veste i panni di Seiji Nanbara, l’attivista che lavora per far cadere Quiztopia, e Masahiro Takashima quelli del comandante Murakoshi, a capo della squadra ricompense e punizioni che applica le sanzioni previste dal programma.

Eiko Koike è Shoko Kamijo, produttrice della trasmissione, e Renji Ishibashi il primo ministro Takeshi Gokumazawa. Nel resto del cast figurano Rin Kataoka, Yuzu Aoki, Naoki Matsukawa, Yuki Imai, Shunsuke Daito, Akira Maehara, Hoshino Disco, First Summer Uika, Keiko Horiuchi e Toshinori Omi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI