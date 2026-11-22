Netflix ha confermato che la seconda stagione de Il problema dei 3 corpi avrà sei episodi da un’ora, due in meno rispetto agli otto della prima, e che debutterà il 14 gennaio 2027. Le riprese si sono chiuse a inizio anno, mentre il terzo e ultimo capitolo della serie è in lavorazione da giugno.

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Sei episodi e un debutto a inizio 2027

Il secondo ciclo si ferma quindi a sei puntate, tutte da un’ora e tutte disponibili nello stesso giorno, giovedì 14 gennaio 2027. La vicenda, tratta dai romanzi di Liu Cixin, riprende con l’umanità che si organizza in vista dell’arrivo dei San-Ti: una flotta parte per una missione destinata a durare secoli, sulla Terra si cerca il modo di resistere e un segreto custodito nella mente di un uomo potrebbe rivelarsi la carta decisiva. Gli autori hanno raccontato quanto sia complicato mettere ordine in una storia che sfugge di mano:

“The story gets really wild in the best possible way. With something that’s that wild, there are a lot of choices to be made and a lot of things to be figured out. We’ve been putting our heads together to figure them out recently especially the past couple of months.”

Il primo materiale promozionale è stato mostrato durante l’evento Tudum di Netflix, martedì 17 novembre, e ruota attorno a una distanza di 24 trilioni di miglia, poco più di quattro anni luce. Il rinnovo per le stagioni 2 e 3 era arrivato a maggio 2024, con la terza indicata come conclusiva. Agli Emmy del 2024 la prima stagione ha ottenuto la nomination come miglior serie drammatica, più le candidature nei Creative Arts per fotografia, montaggio, montaggio sonoro, mix audio e sigla. Con il debutto a gennaio, la seconda concorrerà agli Emmy del 2027.

Alla regia due nomi di Game of Thrones

Per accompagnare la stagione fino in fondo, Benioff e Weiss si sono affidati a due collaboratori di lunga data. Jeremy Podeswa, già dietro la macchina da presa in Game of Thrones, dirige i primi tre episodi, mentre Miguel Sapochnik, che ha lavorato a House of the Dragon, firma quelli dal quarto al sesto.

Il cast, tra conferme e nuovi arrivi

Tra gli interpreti tornano Jess Hong nei panni di Jin Cheng, Benedict Wong in quelli di Da Shi, Eiza González come Auggie Salazar, Jovan Adepo come Saul Durand, Liam Cunningham come Thomas Wade e Marlo Kelly come Tatiana Haas. Tra le new entry ci sono Claudia Doumit, che veste i panni del capitano Van Rijn, ed Ellie de Lange, che interpreta Ayla, un personaggio destinato ad avere un peso importante nella vicenda; Alfie Allen compare invece come guest star. Quanto alle sceneggiature, Weiss e Alexander Woo firmano insieme la puntata d’apertura, Rose Cartwright scrive la seconda e Woo da solo la terza. Nichelle Tramble Spellman si occupa della quarta, mentre Benioff e Weiss chiudono la stagione con la quinta e la sesta.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI