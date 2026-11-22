Domenica 29 novembre, alle 21.20 in prima serata su Canale 5, va in onda una nuova puntata della serie turca con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun. La serata ruota attorno alle seconde nozze di Mahir e Canfeza, tra tensioni e verità che tornano a galla. La puntata si può seguire anche in streaming su Mediaset Infinity, in contemporanea o on demand.

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Le nozze di Mahir e Canfeza

Mahir chiede a Canfeza di sposarlo una seconda volta, con una cerimonia che riunisca le rispettive famiglie, perché le prime nozze erano state celebrate lontano da tutti. Canfeza accetta e il matrimonio si terrà alla villa, alla presenza delle famiglie Kilimci e Yilmaz. Afet appare perplessa e la notizia non la entusiasma, ma Ferman la zittisce elencandole le malefatte che in passato ha commesso contro Mahir e Canfeza. Sureya, sconvolta da quelle rivelazioni, la avverte di non mandare all’aria il giorno delle nozze.

Segue la festa. Le nozze si celebrano a Villa Yilmaz e davanti agli invitati i due annunciano che un bambino è in arrivo. L’allegria dura poco: Fatma, cacciata dalla villa, vuole vendicarsi e fa recapitare a Mahir un filmato compromettente sulla morte di Sevde. Tra i presenti la tensione diventa palpabile.

Il filmato e la verità su Asaf

Ferman è convinto dell’innocenza di Afet e prova a persuadere Mahir a far sparire il filmato, per risparmiare il carcere alla donna. Il poliziotto però rifiuta di venire meno ai propri doveri.

Canfeza, per parte sua, decide di raccontare a Mahir la verità su Asaf e di rispettare l’ultima volontà di suo padre Mehmet.

La crisi di Kursat e la pista di Ozan

Kursat attraversa una crisi profonda: i dubbi non gli danno tregua e non sa come muoversi, né quale dei suoi figli proteggere. In cerca di una via d’uscita, propone a Handan di lasciare il Paese con Ozan, Sare ed Eliz, a patto di sparire per sempre senza lasciare tracce.

Handan gli riferisce poi che Ozan ha detto sì, a una condizione: la partenza deve avvenire il giorno successivo. Intanto tra Sare e Salih l’amore si esaurisce. Infine una telefonata urgente raggiunge Mahir: i suoi uomini hanno individuato Ozan Erdemir.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI