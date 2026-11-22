Dopo anni di attese e rinvii, l’universo di Blade Runner arriva in streaming: Blade Runner 2099 debutterà su Prime Video il 25 novembre 2026. Il cast è guidato da Michelle Yeoh e Hunter Schafer, nella prima serie televisiva ambientata nel mondo immaginato da Philip K. Dick e portato al cinema da Ridley Scott.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

Otto episodi tutti insieme, in oltre 240 paesi

L’uscita non sarà diluita nel tempo: Amazon MGM Studios ha annunciato che tutti e otto gli episodi saranno disponibili lo stesso giorno, il 25 novembre 2026, in esclusiva su Prime Video in più di 240 Paesi e territori. Dietro la produzione ci sono Amazon MGM Studios e Alcon Television Group, una collaborazione che porta sul piccolo schermo un immaginario finora rimasto quasi sempre legato al grande schermo.

Cora e Olwen tra i replicanti di una Los Angeles rinata

La storia è ambientata cinquant’anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049, in una Los Angeles che ha cambiato volto e che, secondo quanto filtra sulla trama, è ormai governata dai replicanti, gli androidi bioingegnerizzati costruiti per servire gli esseri umani. Qui si muove Cora, interpretata da Hunter Schafer: una donna in fuga che decide di assumere una nuova identità, l’ultima a sua disposizione, quella di blade runner. Il suo percorso la obbliga a lavorare fianco a fianco con Olwen, il personaggio affidato a Michelle Yeoh, una replicante arrivata al termine della propria esistenza. Insieme danno la caccia a un ricercato che custodisce un segreto potenzialmente in grado di far crollare l’intera città.

Intorno alle due protagoniste ruota un cast ampio: Dimitri Abold e Lewis Gribben fanno parte del gruppo fisso, mentre tra le presenze ricorrenti figurano Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, Tom Burke e Maurizio Lombardi. Il trailer finale è stato diffuso lo scorso 9 novembre.

Silka Luisa alla guida, Ridley Scott tra i produttori esecutivi

Il progetto è stato ideato da Silka Luisa, che della serie è creatrice, showrunner e produttrice esecutiva. Jonathan van Tulleken, già dietro la macchina da presa di Shōgun, ha diretto i primi due episodi e ricopre anche il ruolo di produttore esecutivo. Nella stessa veste compaiono Ridley Scott, regista del film originale del 1982, i fondatori di Alcon Andrew Kosove e Broderick Johnson e Isa Dick Hackett, figlia dello scrittore da cui tutto ha avuto origine.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI