Nei prossimi episodi di Beautiful Bill Spencer fa una mossa a sorpresa: riesce a far uscire di prigione la pluriomicida Luna Nozawa e a ottenere per lei gli arresti domiciliari a casa propria. L’editore teme che tra le mura del penitenziario la giovane possa essere uccisa dalle altre detenute. Le puntate vanno in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5, anche in diretta streaming e on demand.

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Luna lascia il carcere

Bill pone subito una condizione: quello che ha fatto per lei deve restare segreto con tutti. Quando i familiari vengono in visita, la ragazza deve rendersi invisibile. Accade anche quando Will arriva insieme a Electra: Luna si ritira nella sua stanza, ma rimane sulle scale ad ascoltare di nascosto quello che i due si dicono. La scena della sua uscita dal carcere è attesa per venerdì 27 novembre.

Will affronta Remy

Per Electra sono momenti di terrore: Remy cerca di portarla via con la forza, deciso a strapparla a tutti gli altri. Lei si oppone con tutte le sue energie, finché l’arrivo di Will le riaccende la speranza. Il giovane affronta Remy e gli intima di lasciarla andare, mentre la tensione tra i due sale rapidamente. Remy insiste, sostiene di essere l’unico a volerle davvero bene e prova a convincerla che tutti gli altri l’hanno abbandonata. Si arriva allo scontro fisico: alla fine Electra riesce a liberarsi, mentre Will atterra l’avversario con un pugno. Sconvolta, la ragazza trova conforto tra le sue braccia e si sente promettere che verrà protetta e mai lasciata sola.

Le immagini manipolate che hanno segnato Electra

Intanto emergono nuovi particolari sul passato della ragazza, che racconta a Will e Bill come le immagini compromettenti diffuse sul suo conto fossero in realtà opera di Remy. L’ossessione era cominciata a Dallas e proseguita a Los Angeles, dove l’uomo era arrivato ad aggredirla. Nelle stesse ore Katie confessa a Ivy il rimorso di aver creduto autentiche quelle foto, e Ivy le spiega quanto i deepfake abbiano già pesato sulla vita della nipote.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI