Le riprese di How to Kill Your Family, la nuova serie thriller di Netflix con protagonista Anya Taylor-Joy, si sono spostate a Barcellona. Le prime immagini dal set spagnolo mostrano l’attrice nei panni di Grace Bernard, con un look piuttosto diverso da quello visto all’avvio della lavorazione a Londra.

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Il nuovo look di Grace sul lungomare

Nelle foto scattate lungo il fronte del porto, Taylor-Joy indossa occhiali da sole oversize, un foulard di seta a fantasia e un minidress bianco con dettagli a fiocco, insieme a ballerine slingback color cuoio e a una piccola tracolla beige. L’insieme è di chiara ispirazione retrò, molto lontano dall’immagine dell’inizio dei lavori.

La troupe è arrivata in Spagna circa un mese dopo il via alle riprese a Londra, partite a ottobre. Sulla valigia dell’attrice c’è una targhetta con la sigla NCE, il codice aeroportuale di Nizza: un dettaglio che lascia pensare a Barcellona nel ruolo della Costa Azzurra, anche se Netflix non ha confermato quale località venga rappresentata. Una tappa spagnola era stata indicata già in agosto, con Marbella tra le mete previste, e non è chiaro se la produzione scenderà ancora più a sud dopo il capoluogo catalano.

Una vendetta contro la famiglia

La serie conta otto episodi e adatta il romanzo pubblicato da Bella Mackie nel 2021. Al centro della storia c’è Grace, figlia illegittima del miliardario Simon Artemis: respinta dal padre e rimasta sola dopo la morte della madre, decide di vendicarsi dei parenti facoltosi che le hanno voltato le spalle, inseguendo la prospettiva di una cospicua eredità. Secondo Netflix il libro ha venduto 1,2 milioni di copie ed è liberamente ispirato a Kind Hearts and Coronets, il film arrivato in Italia con il titolo Sangue blu. La serie è stata annunciata nell’agosto 2024, all’Edinburgh TV Festival, lo stesso giorno in cui è stato reso noto il coinvolgimento di Taylor-Joy.

Cast, regia e tempi di lavorazione

Clive Owen interpreta Simon Artemis. Recitano con lui Orlando Norman e David Shields, visto in The Crown, di cui non sono stati resi noti i personaggi, mentre nel cast figura anche Arlet Fabregà. L’adattamento è firmato da Emma Moran, mentre la regia è affidata a Josephine Bornebusch e Tom Kingsley. Taylor-Joy è anche produttrice esecutiva attraverso la sua LadyKiller, insieme a Sally Woodward Gentle, Lizzie Rusbridger e Lee Morris, con Mackie co-produttrice esecutiva. Dietro la produzione c’è Sid Gentle Films, la società di Killing Eve.

Le riprese sono cominciate a metà ottobre e dovrebbero proseguire fino a metà febbraio 2027. Tenendo conto della post-produzione ancora da completare, le stime parlano di un debutto tra la fine del 2027 e l’inizio del 2028, ma resta una previsione: Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI