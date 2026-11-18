Nuova settimana di puntate per Tempesta d’amore, in onda su Rete 4 dal 23 al 27 novembre a partire dalle 10:50. Gli episodi ruotano attorno alle tensioni tra Fanny, Kilian e Larissa e ai dubbi sulla reale competenza di Massimo come sommelier.

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Lo scontro tra Fanny, Kilian e Larissa

Hermine, la pianta che simboleggia il legame tra Fanny e Kilian, viene danneggiata e riapre ferite mai chiuse. Fanny accusa Larissa di averla colpita e si ritrova sempre più sola, perché Kilian continua a credere alla donna che ha sposato. La situazione si complica con la denuncia che Yannik vorrebbe presentare contro il matrimonio di comodo: Kilian gli sconsiglia di farlo e gli ricorda quanto rischierebbe anche lui. Larissa, allarmata, cerca consiglio da Sophia e prova a riconquistare l’ex, mentre Fanny deve fare i conti con il sospetto di essere complice del fratello e Fritz spera di recuperare il loro rapporto. Davanti alla funzionaria del tribunale i due coniugi recitano la parte degli innamorati, e anche Fanny rispetta l’accordo, ma una fotografia basta a far riemergere il dolore di Kilian. Quando la funzionaria si rivolge ad Alfons, lui sceglie di non smascherare il matrimonio di facciata, però la testimonianza di Fanny lascia più di un dubbio. Larissa la considera responsabile e sfoga la rabbia proprio sulla pianta. Secondo quanto raccontano le anticipazioni, Alfons non dice nulla sulla situazione patrimoniale della donna ma comincia a tramare qualcosa contro di lei. Nel frattempo Larissa, in difficoltà economiche, accetta un lavoro da cameriera ai piani del Fürstenhof.

La prova da sommelier e i dubbi di Christoph

Massimo riconsegna a Hildegard la borsa rubata e ottiene da Werner un ulteriore segno di fiducia. Christoph però non è convinto delle sue capacità e, con l’aiuto di Katja, lo mette alla prova per capire quanto valga davvero come sommelier. La degustazione non va come sperato e Massimo ammette il fallimento con Werner, che continua a dargli credito. Christoph intanto insiste con le domande sul ladro della borsa e sul ruolo avuto dal ragazzo nella vicenda. Il quadro si complica con la relazione di un investigatore privato, che su Massimo non trova nulla di sospetto, e questo esito spinge Christoph a dubitare dei propri stessi sospetti.

Lale, il Fürstenhof e gli altri intrecci

Lale prova a mettere a fuoco con Christoph quello che sente per Fritz, ma l’amore per Theo continua a trattenerla. Fritz vorrebbe dichiararsi e ne è frenato dal timore di perdere la sua amicizia. Quando lei trova un orecchino prezioso, l’entusiasmo che ne segue insospettisce Fanny. Spunta anche una lettera destinata a Fanny: Fritz, dopo aver telefonato al padre nel giorno del suo compleanno, la legge e scopre qualcosa che lo sconvolge. Intanto il riavvicinamento tra Christoph e Sophia tiene Werner in allarme per l’influenza di lei sull’albergo. Sophia respinge la proposta di cedergli le proprie quote, vedendoci un tentativo di ricatto, ma Christoph le offre una collaborazione alla pari dopo aver saputo che lo difendeva davanti a Werner. Al Fürstenhof si organizza una serata con numeri di magia e una gara tra dipendenti: il pubblico premia Fritz e Lale, ma il riconoscimento finale va a Olivia e Yannik. Fuori dall’albergo Erik parte per raggiungere Yvonne, rimasta ferita in un incidente, mentre per Gerry la giornata si divide tra il caffè e il salvataggio delle formiche. C’è spazio anche per una serata piacevole tra Leo ed Elias, seguita da una reazione inattesa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI