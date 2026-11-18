East Camp accoglie una nuova arrivata: Scarlett Burke entra nel cast della seconda stagione di Marshals, lo spin-off di Yellowstone che vede Luke Grimes di nuovo nei panni di Kayce Dutton. Il debutto è previsto nell’ottavo episodio, in onda domenica 29 novembre su CBS e disponibile in streaming su Paramount+.

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Una cowgirl texana per Kayce Dutton

Burke interpreterà Shelby Gaines, personaggio ricorrente: una cowgirl dallo spirito combattivo che dietro quell’atteggiamento nasconde ferite mai chiuse, destinate a emergere nel corso degli episodi. Fa l’addestratrice di cavalli e si è trasferita dal Texas proprio a East Camp, dove affiancherà Kayce nel lancio di un nuovo programma di terapia equina.

Per il più giovane dei figli Dutton non è un periodo tranquillo: tra criminali da inseguire, questioni di famiglia e situazioni che forse sarebbe stato più semplice gestire restando a casa, la sua storia prosegue nella serie con nuove responsabilità, senza mai tagliare il legame con la vita del ranch che conosce bene.

L’episodio Bad Medicine

Nella puntata i Marshals finiscono coinvolti in una sparatoria durante una rapina di diamanti, dopo aver ricevuto l’incarico di catturare un fuggitivo internazionale. Kayce e Cal, entrambi reduci da un allontanamento dai rispettivi figli, affrontano il momento in modi diversi, mentre Belle porta avanti la decisione di chiudere il matrimonio e scopre che l’iter è più complicato del previsto. Il copione è firmato da Jim Adler e Anthony Florez, la regia è di Chris Chulack.

La seconda stagione conta 20 episodi, il numero più alto mai raggiunto da una serie scritta e prodotta da Sheridan.

Il resto del cast

Accanto a Grimes recitano Logan Marshall-Green (Pete Calvin), Arielle Kebbel (Belle Skinner), Ash Santos (Andrea Cruz) e Mo Brings Plenty (Mo); nel nuovo episodio tornano anche Judd Lormand e Marque Richardson. Burke in televisione l’abbiamo vista in Ray Donovan, True Blood, Animal Kingdom e Lethal Weapon, oltre che in The Madison di Sheridan e nel film Magic Mike. Come autrice di canzoni ha firmato brani insieme a Miranda Lambert, Jelly Roll, Elle King, Nile Rodgers, Shooter Jennings e Liz Rose.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI