Il personaggio che in Pluribus attraversa la fine del mondo con un cocktail in mano avrà molto più spazio: Samba Schutte è passato da ruolo ricorrente a series regular per la seconda stagione della serie sci-fi di Vince Gilligan su Apple TV. Le riprese sono in corso, ma una data di debutto non è ancora stata annunciata.

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Da guest star a presenza fissa

Nella prima stagione Schutte ha interpretato Koumba Diabaté, uno degli immuni al virus che ha trasformato gran parte dell’umanità in una mente collettiva perennemente felice. Il personaggio, di origine mauritana, ha scelto di non farsi prendere dal panico: invece di darsi da fare per salvare il mondo come Carol Sturka, si è sistemato in una suite del The Westgate Las Vegas Resort & Casino, circondato di ogni comodità e deciso a godersi la nuova situazione. La parte è durata un paio di episodi e a Schutte ha fruttato una candidatura ai Saturn Award come miglior guest star in una serie televisiva.

Chi torna sul set e dove si gira

Accanto a lui ritroveremo Rhea Seehorn nei panni di Carol Sturka, scrittrice di romantasy e una delle 13 persone al mondo rimaste immuni al contagio. Karolina Wydra sarà di nuovo Zosia, la compagna artificialmente felice che affianca Carol, mentre Carlos-Manuel Vesga riprende il ruolo di Manousos Oviedo, l’immuno colombiano estremamente diffidente. La serie è firmata Sony Pictures Television per Apple TV, con Gilligan tra i produttori esecutivi insieme a Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Jeff Frost, Jenn Carroll e Trina Siopy. Si continua a girare ad Albuquerque, in New Mexico, e per ora non sono stati rivelati altri innesti nel cast. Intanto la prima stagione, nove episodi, è diventata la serie più vista nella storia della piattaforma, superando Severance e Ted Lasso, e ha portato a casa sei Emmy su 18 candidature.

Cosa ha detto l’attore

Schutte ha parlato della promozione anche sui social, con una battuta indirizzata al personaggio di Seehorn:

“Carol, guess you’ll be seeing more of me”

Ha poi ringraziato Vince Gilligan per aver creato quello che descrive come il primo personaggio mauritano in una serie televisiva americana. Il suo volto, comunque, non è nuovo: il suo percorso passa dalla commedia piratesca Our Flag Means Death di HBO Max alla sitcom Sunnyside della NBC, dopo gli esordi come autore e corrispondente per De Nieuwste Show, la versione olandese del The Daily Show. Aveva inoltre partecipato con continuità alla campagna per gli Emmy della prima stagione, accanto al resto del cast.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI