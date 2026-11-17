Nella prima serata del 16 novembre 2026 vince nettamente Rai1: 177 Giorni – Il rapimento di Farouk ha raccolto 3.831.000 spettatori con il 23,8% di share, mentre il Grande Fratello Vip su Canale 5 si è fermato a 1.920.000 spettatori e al 16,7%.

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La serie di Rai1 stacca il reality di Canale 5

La fiction, andata in onda dalle 21:50 alle 23:44, racconta la vicenda di Farouk Kassam, il bambino rapito a Porto Cervo nel 1992 e tenuto in ostaggio per 177 giorni, al freddo e al buio. Nel cast c’è Marco Bocci. È il risultato più alto della serata, con una quota di ascolto che sfiora un quarto del pubblico davanti alla tv.

Il reality condotto da Ilary Blasi si piazza alle spalle e con questa puntata ha toccato la diciannovesima diretta stagionale. Il programma è rimasto in onda dalle 21:57 all’1:18 ed è cresciuto rispetto al venerdì, quando si era fermato a 1.661.000 spettatori e al 13,8% di share.

Il tennis di Cobolli porta Italia 1 sul podio

Il match tra Cobolli e Medvedev, valido per le Nitto ATP Finals di Torino, ha portato a Italia 1 1.228.000 spettatori e il 6,2% di share, che valgono il terzo posto della serata. La sfida è iniziata non prima delle 20:30 e si è conclusa alle 22:25, con la diretta in chiaro su Italia 1 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Gli altri numeri della prima serata

Su Rai2 Innamorato Perso, lo show di Enrico Brignano, ha totalizzato 921.000 spettatori con il 5,6% di share, dopo una presentazione vista da 614.000 persone (3,1%). Su Rai3 Lo stato delle cose ha invece raccolto 836.000 spettatori e il 5,9%.

Più indietro le altre reti. Su Tv8 il GialappaShow ha chiuso a 756.000 spettatori (5,1%), partendo da una presentazione da 695.000 e il 3,5%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha ottenuto 560.000 spettatori (4,4%), su Nove Little Big Italy 530.000 (3%) e su La7 The Apprentice 489.000 (2,9%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI