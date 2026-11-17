Ieri, lunedì 16 novembre, nell’access prime time Affari Tuoi torna in testa alla fascia su Rai1 con 4.570.000 spettatori e il 22,4% di share. La Ruota della Fortuna su Canale 5 si ferma a 4.172.000 spettatori e al 20,5%. Nel preserale L’Eredità supera Caduta Libera.

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La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Il game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino chiude con 398.000 spettatori in più del programma di Canale 5, un distacco che in share vale 1,9 punti. Prima di Affari Tuoi, Cinque Minuti ha riunito 4.048.000 spettatori (20,6%).

Su Canale 5 Gerry Scotti migliora con La Ruota della Fortuna i numeri della puntata precedente, ferma a 4.115.000 spettatori (19,4%). Nella fascia che precede il gioco, Gira La Ruota della Fortuna ha interessato 3.484.000 spettatori (17,6%).

L’Eredità batte Caduta Libera nel preserale

Nel preserale L’Eredità conferma il primato di programma più visto della fascia, con 4.558.000 spettatori e il 27% di share, in crescita rispetto ai 4.185.000 spettatori (24,4%) della puntata precedente. Su Canale 5 Caduta Libera ha totalizzato 2.461.000 spettatori (15,8%), mentre la volta prima ne aveva avuti 2.253.000 (14%).

Gli ascolti delle altre reti

Su La7 Otto e Mezzo ha raggiunto 1.870.000 spettatori (9,1%); venerdì il programma di Lilli Gruber ne aveva avuti 1.771.000 (9,2%). Su Rete 4 4 di Sera, con Paolo Del Debbio, ha registrato 1.011.000 spettatori (5,1%) nella prima parte e 776.000 (3,8%) nella seconda, mentre giovedì i due segmenti avevano totalizzato 909.000 (4,3%) e 712.000 (3,2%).

Sulla terza rete Il Cavallo e la Torre ha avuto 1.208.000 spettatori (6,2%) e Un Posto al Sole 1.436.000 spettatori (7%). Su TV8 l’esordio di Italia per Due – Consigli Disordinati di Viaggio, con la coppia Caressa-Parodi, ha raccolto 549.000 spettatori (2,7%), mentre sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? si è attestato a 675.000 spettatori (3,3%).

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI