Il crime noir britannico The Twin arriva su Netflix venerdì 1° gennaio 2027, in sei episodi con Jamie Dornan in un doppio ruolo. La storia dell’originale norvegese Twin passa dalle isole Lofoten alle Highlands scozzesi.

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Una data fissata al primo giorno del 2027

Conviene segnare sul calendario il 1° gennaio 2027: quel venerdì esordisce la serie, sei episodi che formano una miniserie. In un primo momento l’uscita era attesa nel corso del 2026, come confermato nell’aggiornamento di inizio anno dedicato ai titoli in arrivo sulla piattaforma, e solo in seguito la data è stata spostata al primo giorno dell’anno nuovo.

Dornan interpreta sia Adam sia Lee

Il ruolo principale è di Jamie Dornan, visto in Fifty Shades of Grey, che dà il volto a due gemelli identici, Adam e Lee. Accanto a lui c’è Mackenzie Davis, nota per Station Eleven, nei panni di Nicola. L’originale era girato nell’arcipelago delle Lofoten, mentre la nuova versione ha come sfondo le Highlands scozzesi, un paesaggio più cupo e isolato.

La sinossi ufficiale della piattaforma mette al centro Nicola, che soffoca in un matrimonio senza amore con Adam finché nella sua vita irrompe Lee, il gemello del marito, da tempo lontano:

Suffocating in a loveless marriage to Adam, Nicola’s life takes a dramatic turn when Adam’s long-estranged identical twin brother Lee comes crashing back into her life, and their tangled romantic past threatens to destroy the present.

Il racconto prosegue con una decisione presa in una frazione di secondo e un incidente drammatico, che portano Nicola a proteggere i propri figli; nell’arco di una settimana Lee e Nicola si ritrovano legati loro malgrado, tra segreti e bugie da tenere in piedi, consapevoli entrambi di avere poco tempo.

Nel cast ci sono anche Iain De Caestecker, visto in The Winter King, nel ruolo di Marty, Gary Lewis in quello di Keith e Mabel Strachan in quello di Sophie.

Chi firma la sceneggiatura e la regia

I copioni sono di Sarah Dollard, Hanna Jameson, Scout Cripps, Kam Odedra e Joy Wilkinson, la regia è di Jeremy Lovering. Prima di approdare a The Twin, il progetto ha avuto un altro titolo, The Undertow, e deriva dalla serie norvegese Twin creata da Kristoffer Metcalfe, con Kristofer Hivju nel ruolo principale e una produzione firmata Nordisk Film Production. Per Netflix la lavorazione è curata da Complete Fiction e Wiip, con Jamie Dornan coinvolto anche come produttore esecutivo. L’originale norvegese ha raccolto un punteggio di 7,1/10 su IMDb, maturato su circa 2.000 valutazioni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI