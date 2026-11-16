Con ogni probabilità l’ottava stagione di Slow Horses sarà l’ultima. Lo dice Olivia Cooke, che nella serie di Apple TV+ interpreta l’agente dell’MI5 Sid Baker e che in queste settimane è di nuovo al lavoro: l’attrice ha raccontato di stare girando quella che, per tutti, sembra la stagione del commiato.

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Quella che sembra la stagione finale

Cooke è andata dritta al punto: «I am shooting the last season!», ha detto, precisando poi che nella vita non si può mai dire mai. Sul set, ha aggiunto, si respira aria di grandi separazioni, con la troupe distratta e malinconica e più di una lacrima davanti allo specchio della truccatrice.

But I think that’s what we’ve been told and it definitely feels like we are ending. We’re all melancholy, distracted. Yesterday, I got in the make-up chair and cried. The show’s been a shining light and I’ve told my partner I need two weeks to get over it. I’m going to be depressed.

Da Apple, però, nessuna conferma ufficiale è arrivata. Il via libera all’ottava stagione risale a settembre, il giorno prima del debutto della sesta, e riguarda soltanto quella: oltre non è stata annunciata alcuna decisione. Anche Cooke lascia uno spiraglio aperto, perché sul destino della serie ha scelto un «never say never».

Il ritorno di un personaggio dato per morto

Nella prima stagione Sid Baker, agente dell’MI5 il cui nome completo è Sidonie, sembrava uscita di scena per sempre. Cooke ha raccontato di non essersi stupita per la chiamata della sesta stagione: negli anni la produzione aveva continuato a verificare la sua disponibilità, e i rapporti non si erano mai interrotti.

And we stayed in touch. It was like I’d never left.

In passato i ritorni erano stati resi più complicati anche dagli impegni dell’attrice con House of the Dragon di HBO.

Clown Town, sei episodi e lo scontro tra Lamb e Taverner

L’ottava stagione conterà sei episodi e adatterà Clown Town, il nono romanzo del ciclo di Slough House firmato da Mick Herron. Al centro della vicenda ci sarà lo scontro frontale tra Jackson Lamb, interpretato da Gary Oldman, e Diana Taverner, il volto di Kristin Scott Thomas. Secondo la sinossi ufficiale, un tentativo di ricatto al Park è finito male e mette Taverner sulla difensiva, mentre Lamb deve fare luce su uno dei capitoli più torbidi nella storia dell’MI5. Slough House, del resto, è il dipartimento dove il controspionaggio britannico parcheggia gli agenti che hanno rovinato la propria carriera, guidati proprio dall’irascibile e brillante Lamb.

Le riprese sono in corso e l’uscita è attesa non prima dell’autunno 2028. Su Apple TV+ sono già disponibili sei stagioni, con almeno altre due in arrivo: dal 2022 la serie ha tenuto il ritmo di una nuova stagione all’anno.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI