Da stasera su Rai 1 va in onda “177 giorni – Il rapimento di Farouk”, miniserie in tre serate sul sequestro del bambino avvenuto in Sardegna nel 1992. Il padre, Fateh Kassam, ha il volto di Marco Bocci, che ha spiegato come ha costruito il personaggio e che cosa lo ha legato a questa vicenda.

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Il debutto su Rai 1

La prima delle tre puntate va in onda in prima serata oggi, lunedì 16 novembre. La regia è di Carlo Carlei e accanto a Bocci recita Antonia Desplat. La produzione è di Rai Fiction e Bim Produzione, società del Gruppo Wild Bunch, mentre la storia parte dal libro “Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento”, scritto da Fateh Kassam con Marco Corrias. La serie era già stata presentata in anteprima alla Festa del cinema di Roma prima dell’esordio televisivo; per lanciarla, l’attore sarà ospite anche sulla pista di Ballando con le stelle.

Nei panni di Fateh

Per somigliare all’uomo che interpreta, Bocci è partito dal corpo: in due mesi ha messo su quasi 11 chili, cinque dei quali gli sono poi serviti per smaltirli, si è rasato del tutto e ha cercato posture e movimenti diversi dai suoi abituali. Il lavoro è andato oltre l’aspetto fisico. Fateh è un personaggio complesso, belga di origine indiana, di fede ismailita, radicato in una Sardegna dai codici precisi che faticava a comprendere fino in fondo. L’attore racconta di aver ricostruito il suo modo di parlare e di muoversi a partire dalle interviste, prima ancora di incontrare lui e la sua famiglia.

Il primo faccia a faccia è stato a colazione, in un bar di Porto Rotondo, e serviva soprattutto a studiarsi. Bocci sapeva di avere davanti un uomo dal carattere forte e non nasconde l’imbarazzo di quella mattina.

Temevo di non piacergli e desideravo la sua “benedizione”

Poi l’imbarazzo ha lasciato il posto a una simpatia immediata: l’invito a cena a casa, i contatti frequenti, le visite sul set. Con Farouk, che gli è quasi coetaneo, il rapporto è stato subito di confidenza e amicizia.

Una storia raccontata dalla parte dei genitori

Farouk Kassam fu rapito il 15 gennaio 1992, a 7 anni, e restò prigioniero per 177 giorni, fino all’11 luglio dello stesso anno. Per accelerare il pagamento del riscatto gli fu anche parzialmente mutilato un orecchio. Gli sceneggiatori hanno scelto di non raccontare quei mesi dalla parte del bambino, perché mettere in scena la sua sofferenza sarebbe stato impossibile. Il punto di vista è quello dei genitori, delle forze dell’ordine e di chi visse quella vicenda.

Al centro c’è Fateh, gestore di un grande albergo sulla costa, un padre che non accettò di trattare con i rapitori né di pagare per riavere ciò che era suo, e una famiglia rimasta isolata e diffidente verso le istituzioni e i media, incerta su come salvare il figlio. La troupe ha girato e dormito nel vero albergo dei Kassam, tuttora attivo. Le grotte della prigionia, così anguste da impedire al bambino di alzarsi e da fargli perdere tono muscolare, erano inaccessibili e sono state ricostruite altrove.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI