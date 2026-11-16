Domenica 15 novembre, in prima serata su Italia 1, è andato in onda Le Iene presentano: Inside, lo spin-off de Le Iene ideato da Davide Parenti. La puntata si intitola Tutte le droghe del mondo: l’inchiesta è affidata a Luigi Pelazza, con i testi di Andrea Bempensante e Riccardo Messa.

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Un mercato che cambia senza sosta

La trasmissione si occupa di dipendenze da anni, ma stavolta lo sguardo parte da un fenomeno in rapidissima evoluzione: compaiono continuamente nuove molecole, e ognuna sembra costare meno, agire con più forza e risultare più pericolosa della precedente.

Lo speciale confronta le sostanze tradizionali con quelle di nuova generazione e dedica ampio spazio alle sintetiche, tra le più insidiose. La loro composizione chimica, i canali di distribuzione e le modalità di diffusione cambiano di continuo.

Il viaggio tocca anche la geografia del traffico, dalle rotte internazionali fino allo spaccio nelle piazze, per mostrare dove si muovono le sostanze e quale organizzazione c’è dietro.

Gli strumenti di contrasto sotto esame

L’inchiesta si interroga sull’efficacia degli strumenti con cui oggi si tenta di arginare il fenomeno. Davanti a un mercato così veloce, gli approcci messi in campo finora faticano a tenere il passo, e la puntata si chiede se le ricette note non siano ormai superate.

Le storie di chi è passato dalla dipendenza

Alle analisi si affiancano le voci di chi ha vissuto tutto questo sulla propria pelle: ex tossicodipendenti ripercorrono gli effetti dell’abuso sul corpo e sulla mente e raccontano quanto sia lungo e complesso il cammino per uscirne.

“Sono 25 anni che raccontiamo il mondo delle droghe, eppure non smette mai di cambiare.”

È la frase scelta per presentare lo speciale, che riunisce storie, testimonianze e realtà che di solito preferiamo non guardare. La puntata si può rivedere su Mediaset Infinity.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI