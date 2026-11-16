The Devil’s Hour ha una data: la terza stagione arriverà su Prime Video venerdì 4 dicembre, con tutti e cinque gli episodi caricati insieme fin dal primo giorno.

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La stagione conclusiva e il suo debutto globale

Si apre l’ultimo ciclo della trilogia ideata da Tom Moran, costruita sulle vite che si ripetono e sui ricordi che riaffiorano. L’attesa è stata lunga: le riprese erano già concluse quando la seconda stagione è approdata sulla piattaforma, il 18 ottobre 2024, anch’essa con cinque puntate, e da allora chi segue la serie ha dovuto avere pazienza. Il debutto sarà simultaneo in oltre 240 paesi e territori, mentre i primi due cicli restano disponibili per chi vuole arrivare preparato. Fra i riconoscimenti ottenuti dalla serie c’è una candidatura agli International Emmy.

Dietro la produzione c’è Hartswood Films, la società legata a Sherlock, Dracula e Douglas is Cancelled. Moran è anche produttore esecutivo insieme a Sue Vertue e Steven Moffat, Lawrence Till è il produttore, mentre la regia è affidata a Johnny Allan e Shaun James Grant.

Lucy, Gideon e un assassino che attraversa le vite

In questa nuova esistenza Lucy Chambers non è madre e non indossa più la divisa della polizia, ma conserva i ricordi di entrambe le versioni di sé già vissute. Sa cosa significa non essere riuscita a fermare una catena di attentati, sa chi è Gideon Shepherd e sa di aver messo al mondo Isaac, un’anima che sfugge alle regole della sua realtà. Senza altri punti di riferimento, deve allearsi proprio con il suo vecchio nemico per dare la caccia a un assassino di bambini che le sfugge passando da un’esistenza all’altra. È Gideon a mostrarle come controllare la memoria, adattarsi e resistere. Ma l’avversario conosce i meccanismi del tempo quanto loro, e fermarlo si annuncia quasi disperato.

Il cast al completo

Jessica Raine e Peter Capaldi tornano nei panni di Lucy e di Gideon, insieme a Nikesh Patel, che riprende il ruolo del DI Ravi Dhillon, a Phil Dunster, Meera Syal, Saffron Hocking e al giovane Benjamin Chivers, interprete di Isaac.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI