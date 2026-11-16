Il nuovo film scritto da Quentin Tarantino e diretto da David Fincher arriva su Netflix il 23 dicembre, dopo due settimane di esclusiva nelle sale IMAX. Si intitola The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, è il seguito di C’era una volta a Hollywood e riporta Brad Pitt nei panni del protagonista.

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Due settimane in IMAX prima dell’arrivo in streaming

Il debutto è fissato per il 25 novembre, quando il film comincerà a circolare nelle sale IMAX di tutto il mondo: ci saranno due settimane per vederlo sul grande schermo, poi dal 23 dicembre sarà disponibile su Netflix. È una crime-comedy dal budget vicino ai 200 milioni di dollari e dura 2 ore e 23 minuti. Pitt torna a interpretare Cliff Booth, uno stuntman che nella Los Angeles del 1977 si arrangia con piccoli lavori e favori piuttosto pericolosi. La vicenda prende il via otto anni dopo quanto raccontato in C’era una volta a Hollywood.

Tarantino scrive, Fincher dirige

In questo progetto Tarantino è impegnato solo come autore del testo, mentre dietro la macchina da presa siede Fincher, con cui Pitt aveva già collaborato in passato. Per Tarantino affidare la regia a qualcun altro ha dei precedenti: prima di esordire come regista con Reservoir Dogs e Pulp Fiction, si era fatto conoscere proprio come sceneggiatore di True Romance e Natural Born Killers. Nella sua bacheca ci sono due Oscar per la sceneggiatura, conquistati con Pulp Fiction e Django Unchained, mentre la statuetta per la miglior regia non è mai arrivata. Nel cast figurano anche Peter Weller, Corey Fogelmanis e Karren Karagulian; il film è prodotto dallo stesso Pitt insieme a Ceán Chaffin, con Erik Messerschmidt alla fotografia e Donald Graham Burt alla scenografia.

Quanto costa il ritorno di Cliff Booth

Il budget dell’operazione si aggira intorno ai 200 milioni di dollari, dei quali circa 80 finiscono nei costi above-the-line, cioè i compensi delle figure principali: Pitt ne incassa 40, Fincher 20 e Tarantino 20 per la sceneggiatura, di cui ha mantenuto la proprietà del materiale di partenza. La cessione dello script è stata possibile grazie all’accordo con Sony, la società che aveva finanziato il primo film. La sceneggiatura consegnata a Fincher contava 230 pagine e, stando a quanto spiegato dal regista, il risultato punta più sugli scontri tra i personaggi nella Hollywood del 1977 che sull’intreccio in senso stretto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI