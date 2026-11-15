Lunedì 16 novembre, alle 14.30, il Duomo di Udine ospiterà l’ultimo saluto a Toni Capuozzo. Il giornalista è scomparso a 77 anni, dopo aver reso pubblica la sua malattia. La sua terra gli darà l’addio con una cerimonia che Rete 4 seguirà in diretta, in uno speciale in onda dalle 14 e condotto da Sabrina Scampini.

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La cerimonia al Duomo di Udine

Per le esequie la famiglia aveva pensato alla chiesa di San Quirino, ma poi ha cambiato idea e ha scelto il Duomo, per permettere a un abbraccio collettivo molto più ampio di stringersi attorno a Capuozzo. Prima della funzione la Casa Funeraria Mansutti di via Calvario 101, a Udine, ha tenuto aperta la camera ardente per due giorni, sabato 14 e domenica 15 novembre, in modo che chiunque lo desiderasse potesse porgere un ultimo saluto. In un messaggio affidato alla sua pagina Facebook i familiari hanno ringraziato quanti si sono stretti a loro in queste ore e hanno confermato data e ora delle esequie.

Rete 4 cambia palinsesto

La cerimonia prende il posto della programmazione abituale del pomeriggio: al posto de Lo Sportello di Forum andrà in onda, a partire dalle 14, Diario del Giorno – Ciao Toni, per raccontare in diretta l’ultimo saluto al giornalista friulano. In studio, accanto a Sabrina Scampini, ci saranno tra gli altri Elena Guarnieri, Mario Giordano e Nicola Porro, riuniti per ricordare un collega e un amico. Anche le emittenti del territorio seguiranno la funzione, con una finestra che scatterà alle 13.50, subito dopo la conclusione di Friuli in Diretta. Prima di questo il gruppo aveva già reso omaggio a Capuozzo: il giorno stesso della morte Canale 5 gli aveva dedicato uno speciale.

Il ricordo del gruppo Mediaset

Tra i messaggi di cordoglio c’è quello di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, che ha definito Capuozzo un professionista irripetibile, parte della storia dell’azienda e del giornalismo italiano. Nato a Palmanova, Capuozzo aveva cominciato sulla carta stampata, passando da Lotta Continua alle collaborazioni con Reporter, Panorama ed Epoca, e in seguito era diventato uno dei volti più autorevoli delle reti Mediaset, dove ha lavorato prima come inviato e poi come conduttore. Poco meno di un mese fa era stato lui stesso ad annunciare, sempre sui social, di essere in cura per un cancro.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI