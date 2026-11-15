Questa sera, domenica 15 novembre, Report torna alle 20.30 su Rai3 e in streaming su RaiPlay, con Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale alla conduzione. Va in onda la seconda puntata della stagione, la prima dopo l’addio di Sigfrido Ranucci, con quattro inchieste in scaletta.

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A Gaza, tra macerie e progetti di ricostruzione

Sotto le macerie che ancora ricoprono la Striscia giacciono migliaia di corpi, insieme alle tracce di quartieri interi cancellati dai bombardamenti israeliani e a quelle che potrebbero rivelarsi prove di crimini di guerra. Mentre il conflitto prosegue, il Board of Peace voluto da Donald Trump promette miliardi per la ricostruzione, in un intreccio di interessi geopolitici, grandi fondi d’investimento e il ruolo discusso di Jared Kushner. Non è ancora chiaro chi amministrerà i finanziamenti né chi deciderà il destino della Striscia.

L’inchiesta ‘La pace sepolta’, firmata da Nancy Porsia, mette a confronto i piani statunitensi con quelli elaborati dalle Nazioni Unite e dalle comunità palestinesi, con il coinvolgimento anche dell’Italia. Sullo sfondo ci sono la Cisgiordania, dove gli insediamenti israeliani continuano ad allargarsi, gli interessi dell’industria militare e una guerra che ormai coinvolge l’intera regione. Resta aperta la questione di chi controllerà la terra di Gaza e di chi potrà tornarci a vivere.

Bagnoli, l’America’s Cup e la bonifica

Nell’estate 2027 Napoli ospiterà l’America’s Cup, un appuntamento internazionale che il Paese seguirà facendo il tifo per Luna Rossa. Per la città è una vetrina importante, ma anche l’occasione per risanare Bagnoli, tra i maggiori siti contaminati di interesse nazionale, dove la bonifica non è mai stata portata a termine. L’inchiesta ‘A gonfie vele!’ è di Luca Chianca, affiancato da Alessia Marzi.

Invitalia, che dovrà realizzare gli interventi, stava valutando il modo migliore per mettere in sicurezza l’area, ma dopo l’assegnazione della regata a Napoli i piani di risanamento sono cambiati. Intanto da mesi si annuncia che i lavori sono finalmente partiti, dopo 35 anni di promesse senza esito, mentre il racconto di quello che accade davvero sul terreno è tutt’altro che scontato.

Le uova e il business degli atenei online

Giulia Innocenzi e Greta Orsi firmano ‘I peli nell’uovo’, un’inchiesta sulla filiera delle uova, dagli allevamenti di galline ovaiole fino alla pastorizzazione degli ovoprodotti che finiscono sugli scaffali dei supermercati e nelle produzioni dei principali marchi alimentari italiani. Il lavoro porta immagini inedite girate all’interno di alcuni allevamenti e di stabilimenti del maggiore produttore europeo di uova, e solleva interrogativi sui controlli veterinari, sulla tracciabilità e sulla salubrità di quello che arriva sulle nostre tavole.

Chiude la puntata ‘Palio universitario’, di Chiara De Luca con Eleonora Numico. Al centro c’è l’Università per Stranieri di Siena, ateneo pubblico conosciuto in tutto il mondo, che dopo il Covid avvia un corso di laurea online pensato con lo stesso rigore della didattica in presenza. Qualcosa non funziona e il rettore Tomaso Montanari sceglie di chiuderlo. Intanto il comparto delle telematiche continua a espandersi: tra il 2019 e oggi gli iscritti sono cresciuti del 158 per cento, passando da 119 mila a quasi 308 mila.

Sul gruppo Multiversity, che controlla Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, indaga la Procura di Napoli. Un secondo filone del procedimento riguarda i quotidiani italiani, che secondo gli inquirenti avrebbero omesso notizie sull’indagine in cambio di spazi pubblicitari. Dal giugno 2026 il gruppo è al centro di due filoni d’indagine, il primo dei quali conta 40 indagati e più di 4.200 iscrizioni considerate irregolari, come ricostruisce un saggio di Christian Raimo, secondo cui il nodo non è però il fronte giudiziario quanto il business che sostiene gli atenei online.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI