La terza stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo debutta venerdì 20 novembre su Disney+ e Hulu con otto episodi e adatta per la prima volta sullo schermo La maledizione del Titano, il terzo romanzo di Rick Riordan.

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Due episodi al debutto e poi due ogni venerdì

Le prime due puntate arrivano insieme il 20 novembre, poi la serie prosegue con due episodi ogni venerdì fino al finale dell’11 dicembre. Il calendario cambia rispetto alle stagioni precedenti, uscite a dicembre 2023 e dicembre 2025 con appuntamenti al mercoledì, e stavolta le puntate sono anche più lunghe del solito. Il rinnovo per una quarta stagione non è ancora arrivato, ma dopo il successo riscosso sembra questione di tempo.

Il terzo libro di Riordan è del 2007 e non era mai stato adattato: i film di qualche anno fa si erano fermati a Il mare dei mostri. Da questa stagione, quindi, la serie mette in scena una parte della storia di Percy che nessuno aveva ancora portato sul piccolo schermo.

Chi entra nella storia

Nel Maine una chiamata di Grover porta Percy e i suoi amici sulle tracce di due fratelli demigod, Nico e Bianca di Angelo, figli di Ade, interpretati da Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie. I lettori amano molto questi personaggi, che entrano nella serie proprio adesso. La caccia ad Annabeth mette poi il gruppo in contatto con le Cacciatrici di Artemide, la cui dea ha il volto di Dafne Keen.

Tra i nomi nuovi ci sono anche Jennifer Beals nei panni di Demetra, Hubert Smielecki in quelli di Apollo, Holt McCallany come Atlante, David Costabile come Dr. Thorn, Jesse L. Martin nel ruolo di Frederick Chase, il padre mortale di Annabeth, e Saara Chaudry in quelli di Zoe Nightshade. Alla produzione esecutiva restano Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, affiancati da Dan Shotz, Craig Silverstein e altri, mentre Jet Wilkinson guida gli ultimi due episodi.

Annabeth prigioniera e il peso del cielo

La stagione ruota attorno alla ricerca di Annabeth: le forze di Luke la catturano e la portano da Atlante, in una roccaforte nemica in California, dove deve reggere il peso del cielo. Percy deve riportarla a casa, ma la missione passa attraverso altri due obblighi: liberare una dea in catene e affrontare la maledizione del Titano, evitando che l’Olimpo crolli.

Artemide, infatti, sparisce mentre dà la caccia a una creatura capace di distruggere l’Olimpo, e nel libro il tempo a disposizione scade con il solstizio d’inverno, quando il suo voto potrebbe pesare sulla risposta degli dei ai Titani. Percy potrebbe aver bisogno dell’aiuto di Thalia, la figlia di Zeus tornata in vita grazie al Vello d’Oro alla fine della seconda stagione, interpretata da Tamara Smart. Reclutarla non sarà semplice, e la sua presenza cambia il modo di guardare alla Grande Profezia, che riguarda un figlio di uno dei Tre Grandi. Thalia risponde a quella descrizione quanto Percy, e questo dà a entrambi un peso nuovo. Altri figli dei Tre Grandi potrebbero inoltre ancora saltare fuori.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI