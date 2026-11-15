Netflix ha confermato il rinnovo di Nobody Wants This per una quarta stagione. L’annuncio è ufficiale dal 6 novembre e riguarda la commedia romantica con Kristen Bell e Adam Brody, una delle poche serie della piattaforma capaci di mantenere una cadenza di uscite abbastanza regolare.

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Un rinnovo arrivato dopo una terza stagione da record

La stagione 3 ha debuttato il 22 ottobre, poco più di due settimane prima della conferma. Nelle prime due settimane ha raccolto 13,4 milioni di visualizzazioni, il miglior esordio settimanale dell’anno tra le commedie Netflix che tornano con nuovi episodi. Il dato resta comunque inferiore a quello del debutto della stagione precedente, in linea con un calo che riguarda un po’ tutte le serie della piattaforma. Le tre stagioni sommate arrivano a 78,5 milioni di visualizzazioni, calcolate dividendo le ore totali di visione per la durata dei contenuti. Anche la critica ha risposto bene: l’83% di recensioni positive con bollino Certified Fresh è il secondo punteggio più alto mai ottenuto dalla serie.

Nella terza stagione Joanne e Noah sono andati a vivere insieme, mentre attorno a loro diversi personaggi hanno cambiato pelle: Sasha ed Esther sono tornati a fare i conti con il mondo degli appuntamenti e Morgan si è trovata ad affrontare una nuova fase della carriera. Un successo così solido ha convinto Netflix a proseguire, in un mese ricco di conferme che comprende anche Adults, Youth, Outlast e Virgin River, che con nove stagioni diventerà il drama scritto più longevo della piattaforma. Tracey Pakosta, vicepresidente Netflix per le serie comiche negli Stati Uniti, ha definito la serie un vero fenomeno culturale.

Chi torna davanti e dietro la macchina da presa

Alla guida del progetto restano Erin Foster, che l’ha creata, Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan, di nuovo co-showrunner oltre che autori.

We are so happy and thrilled to do another season of our favorite show on television, which coincidentally is the one we run.

La produzione è di 20th Television e le riprese si svolgono a Los Angeles, dove si girerà anche la quarta stagione, come accade per altre produzioni recenti della piattaforma. Il cast ufficiale non è ancora stato annunciato, ma insieme a Bell e Brody dovrebbero tornare Timothy Simons, Jackie Tohn e Justine Lupe, con ogni probabilità affiancati da Stephanie Faracy, Michael Hitchcock, Paul Ben-Victor, Tovah Feldshuh, Andrew Rannells, Sarah Silverman, Shiloh Bearman e Sherry Cola. Nei nuovi episodi è atteso uno spazio maggiore per la storia di Sasha. Con questa conferma la serie entra nel gruppo ristretto delle commedie live-action di Netflix arrivate ad almeno quattro stagioni.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI