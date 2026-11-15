Netflix si prepara a lanciare una nuova Orgoglio e pregiudizio: sei episodi firmati da Dolly Alderton e diretti da Euros Lyn, con Emma Corrin e Jack Lowden nei ruoli di Elizabeth Bennet e Mr. Fitzwilliam Darcy. Il debutto è fissato per giovedì 3 dicembre 2026.

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Chi interpreterà i Bennet e il resto del cast

Al centro della vicenda ci sono Lizzy e Mr. Darcy, due caratteri che prima di trovarsi devono fare i conti con la propria posizione sociale, con l’ego e con una serie di fraintendimenti. Intorno a loro si muovono anziani ficcanaso, amicizie di lunga data e rivalità tenute nascoste, e sono proprio questi elementi a mettere in pericolo la loro felicità.

Nella famiglia Bennet ci sono Olivia Colman nel ruolo di Mrs. Bennet, Rufus Sewell in quello di Mr. Bennet, Freya Mavor nei panni di Jane, insieme a Rhea Norwood, Hopey Parish e Hollie Avery. Nel resto del cast figurano Jamie Demetriou (Mr. Collins), Daryl McCormack (Mr. Bingley), Louis Partridge e Siena Kelly, mentre Fiona Shaw, reduce da un’altra trasposizione di Austen, Sense and Sensibility, interpreta Lady Catherine de Bourgh.

Sul fronte produttivo, Lisa Osborne è la produttrice. Laura Lankester, Will Johnston e Louise Mutter sono produttori esecutivi per Lookout Point insieme ad Alderton, a Lyn e alla stessa Corrin, per la quale si tratta del debutto in quel ruolo. Netflix ha confermato il progetto nell’aprile 2025 e ha assegnato alla serie il rating TV-PG.

La battuta d’apertura passa a Mrs. Bennet

Pubblicato nel 1813, Orgoglio e pregiudizio è il secondo romanzo di Jane Austen ad arrivare in libreria e il suo più venduto: secondo Jane Austen’s House ha superato le 20 milioni di copie e non è mai uscito dal catalogo. La sua prima frase è tra le più celebri della letteratura.

“It is a truth universally acknowledged that a single man in position of a good fortune must be in want of a wife.”

Nel romanzo quella frase è soltanto narrazione, e in altre versioni è stata messa in bocca a Lizzie; qui, per la prima volta in un adattamento, la pronuncia Mrs. Bennet. Per Alderton non poteva che andare così, perché il pensiero di sistemare le figlie è il cuore della sua storia: ogni volta che un uomo solo entra nella sua orbita, lei pensa che possa essere una salvezza, non per una figlia soltanto ma per tutta la famiglia.

Il personaggio divide da sempre chi legge, che vede nella sua ossessione per il matrimonio il frutto inevitabile dell’epoca ma anche un ostacolo ai rapporti con le figlie. Di solito è stata ritratta come una figura dura e antagonistica, in netta opposizione alla storia d’amore per cui si tifa. Le parole della sceneggiatrice hanno spinto alcuni fan a chiedersi se qui verrà addolcita, e un utente di Reddit parla di una possibile rivalutazione moderna e più empatica.

Un adattamento fedele, con uno sguardo moderno

Il trailer completo, uscito lo scorso 28 ottobre, si apre con Elizabeth e la sorella Jane sul tetto di Longbourn mentre parlano delle poche scelte concesse alle donne dell’epoca: fare la governante, restare nubili oppure sposarsi per assicurarsi un futuro. I colori pastello e i paesaggi ampi mettono in risalto la gioia e la vitalità del romanzo.

Dei 14 dialoghi che si sentono nelle prime immagini, soltanto tre arrivano direttamente dal libro, mentre dieci sono completamente nuovi e portano la firma di Alderton; a questi si aggiunge l’incipit, affidato proprio a Mrs. Bennet. L’intento dichiarato è restare fedeli al testo, rileggendone però alcuni passaggi per il pubblico di oggi.

Alderton ha raccontato di essere rimasta colpita, da donna single di 35 anni, da quanto Lizzy sembri pensare ad alta voce: cerca di capire cosa prova per il matrimonio e per l’amore, cosa vuole davvero e su cosa è disposta a trattare. Un ragionamento che, ha spiegato, suona familiare anche nel panorama degli appuntamenti contemporaneo.

Corrin ha sottolineato come la miniserie riesca a innestare una sensibilità moderna dentro una cornice storica.

“I don’t think we’ve had an adaptation that does the modernity and the authenticity that we love. Some of the actual social commentary that comes out is really brilliant.”

Sul cast, però, le reazioni non sono compatte: c’è chi apprezza le scelte e chi dubita che Corrin e Lowden siano adatti ai due ruoli principali. La nuova serie entra del resto in una competizione mai chiusa tra gli adattamenti, con i fan divisi soprattutto tra la miniserie del 1995 con Colin Firth e Jennifer Ehle e il film del 2005 con Keira Knightley e Matthew Macfadyen.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI