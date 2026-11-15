Il sabato sera del 14 novembre Rai1 e Canale5 si sono spartite il pubblico: Ballando con le Stelle ha vinto per quota di ascolto, mentre Tú Sí Que Vales ha raccolto più spettatori in valore assoluto. La sfida è stata decisa, ma i vincitori sono due a seconda di come si leggono i numeri.

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Ballando e Tú Sí Que Vales, il testa a testa del sabato sera

Prima del programma di ballo Rai1 ha trasmesso Ballando Tutti in Pista, seguito da 3.641.000 spettatori con il 21.15% di share. Subito dopo Ballando con le Stelle ha totalizzato 2.846.000 spettatori e il 27.69% di share. Sull’altra rete Tú Sí Que Vales ha tenuto davanti al video 3.597.000 spettatori, pari al 24.57%, e a chiudere la serata Buonanotte ha catturato 1.415.000 spettatori con il 21.1%.

I dati confrontati sono in total audience: oltre alla visione televisiva tradizionale contano anche gli ascolti in streaming sugli schermi più piccoli, per questo risultano un po’ più alti di quelli della sola rilevazione Auditel standard.

Gli ascolti delle altre reti

Su Rai2 il doppio episodio di S.W.A.T. ha avuto 619.000 spettatori (3.58%) nel primo e 618.000 (3.93%) nel secondo. Italia1 ha radunato 628.000 spettatori (4.31%) con Animali fantastici – I crimini di Grindelwald. Su Rai3, dopo la presentazione vista da 522.000 spettatori (3%), Sapiens – Un Solo Pianeta si è fermato a 470.000 spettatori con il 3.28%. The Bourne Legacy su Rete4 ha totalizzato 353.000 spettatori (2.47%).

Su La7 In Altre Parole ha totalizzato 1.315.000 spettatori e il 7.57% di share nella prima parte, mentre la seconda, In Altre Parole… Ancora, si è fermata a 550.000 spettatori e al 3.97%. Su Tv8 la sfida di Nations League tra Portogallo e Danimarca ha raccolto 495.000 spettatori (2.91%), e su Nove Accordi & Disaccordi ha catturato 528.000 spettatori con il 3.57%.

Prima del prime time

Nella fascia che precede la serata Affari Tuoi ha portato su Rai1 4.053.000 spettatori con il 23.4%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna ha totalizzato 3.625.000 spettatori e il 20.9%. Nel preserale L’Eredità ha raggiunto 4.006.000 spettatori e il 26%, mentre Caduta Libera si è fermata a 2.176.000 e al 14%.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI