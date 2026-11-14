Venerdì 13 novembre 2026 Rai1 vince ancora la prima serata televisiva: in total audience The Voice Senior ha riunito 3.345.000 spettatori con il 23.18% di share, davanti a Canale5 e a tutte le altre reti.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La vittoria di The Voice Senior

Ieri sera è andata in onda la puntata conclusiva del talent, che ha proclamato vincitore Giovanni Scribano. Al secondo posto c’è Canale5, dove Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, ha intrattenuto 1.714.000 spettatori con il 14.06% di share. GF Vip Night, a seguire, ha raccolto 844.000 spettatori e il 20.44%.

Le altre reti

Su Rai2 la replica de L’Ispettore Coliandro 8 ha raccolto 684.000 spettatori con il 3.93% di share, mentre Italia1 con Harry Potter e la camera dei segreti ha appassionato 1.071.000 spettatori (7.26%). Rai3 ha avuto 732.000 spettatori (3.85%) con una presentazione e 593.000 (3.99%) con Mi Manda Raitre. Su Rete4 la presentazione di Quarto Grado ha interessato 691.000 spettatori (3.56%), il programma 933.000 (7.03%).

Su La7 Propaganda Live ha raggiunto 840.000 spettatori (6.03%). Su Tv8 Avvocato Ligas ha ottenuto 416.000 spettatori (2.28%) con il primo episodio e 391.000 (2.86%) con il secondo. Sul Nove Fratelli di Crozza ha radunato 1.048.000 spettatori (5.8%), mentre su RealTime Bake Off – Dolci in Forno si è fermato a 648.000 spettatori (3.68%).

Il preserale e lo streaming

Nel preserale Affari Tuoi su Rai1 ha toccato 4.683.000 spettatori (24.3%), mentre La Ruota della Fortuna su Canale5 si è assestata su 3.855.000 (20%). Nello streaming il programma più seguito della giornata è Uomini e Donne.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI