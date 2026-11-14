La Rai ha aperto un audit interno su Bellamà, il programma di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco. Lo ha comunicato l’azienda con una nota, spiegando che la decisione nasce dalle segnalazioni della Direzione Daytime su ulteriori elementi che sarebbero emersi nella gestione della trasmissione.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La verifica e il clima di lavoro

I controlli spettano alla Direzione Internal Auditing, l’organo di verifica interno e indipendente dell’azienda pubblica. Si tratta di una procedura fuori dall’ordinaria amministrazione, che riguarda da vicino il clima di lavoro dentro la trasmissione. La Rai non ha precisato quali siano i nuovi elementi segnalati né quali conseguenze potrebbero derivarne. Eventuali provvedimenti arriveranno solo dopo la conclusione dell’audit.

L’azienda aveva già comunicato di aver avviato accertamenti sulle testimonianze e sulle registrazioni audio fuori onda circolate nelle ultime ore. Il materiale è stato raccolto da Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter ha pubblicato i racconti di due ex concorrenti insieme a una registrazione audio fuori onda. Lo scopo dichiarato è accertare se quanto è emerso corrisponda al vero, fare chiarezza e proteggere la dignità e la sicurezza di chi lavora, collabora o interviene come ospite nelle produzioni del servizio pubblico. L’audit, inoltre, potrebbe estendersi agli aspetti organizzativi, alle procedure e alle criticità del programma.

Le polemiche sull’intervista a Ravagnani

Tutto parte dalla puntata del 3 novembre, in cui a Bellamà era ospite Alberto Ravagnani, concorrente di Ballando con le stelle. Dopo le polemiche, la Direzione Intrattenimento Day Time aveva preso posizione e espresso il proprio rammarico per l’accaduto:

porge le scuse all’interessato e al pubblico per i toni di alcuni passaggi dell’intervista, risultati non adeguati ed eccessivi rispetto ai principi di garbo, equilibrio e rispetto dell’interlocutore che devono contraddistinguere il linguaggio di servizio pubblico.

La nota era firmata dal direttore Angelo Mellone.

Le richieste di sospensione e i tempi

Un intervento più netto è chiesto da Codacons e AssoUrt, che hanno presentato un esposto ad Agcom, al Garante Privacy, alla Vigilanza Rai e al Cda Rai. Nel documento sollecitano la sospensione temporanea del programma e le dimissioni di Diaco. Al momento non risultano denunce a carico del conduttore, che non è stato sospeso e continua ad andare in onda su Rai 2.

Le verifiche dovrebbero richiedere circa due settimane di lavoro. La nota dell’ufficio stampa è del 13 novembre, mentre l’11 novembre era stata annunciata una prima indagine interna.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI