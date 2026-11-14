La Rai ha disposto un audit interno sulla gestione di BellaMa’, il programma di Pierluigi Diaco in onda su Rai 2. L’annuncio è arrivato il 13 novembre con una nota dell’ufficio stampa, dopo che la direzione daytime aveva segnalato elementi nuovi nella gestione della trasmissione.

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L’audit interno e le segnalazioni della direzione daytime

Il comunicato ufficiale è breve e non entra nei particolari:

La Rai comunica che, a seguito delle segnalazioni pervenute dalla Direzione Daytime in relazione a ulteriori elementi emersi nella gestione del programma BellaMa’, l’Azienda ha disposto l’avvio di un audit interno.

È il secondo intervento dell’azienda nel giro di pochi giorni. Due giorni prima un’altra nota rispondeva alla diffusione di alcune registrazioni audio:

In relazione alle testimonianze e alle registrazioni audio fuori onda diffuse nelle ultime ore, relative al clima vissuto all’interno del programma BellaMa’, la Rai ha deciso di avviare un’indagine interna, volta a verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi. L’iniziativa è finalizzata ad accertare quanto accaduto, garantendo la massima trasparenza e tutelando la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, i collaboratori e gli ospiti che operano nelle produzioni del Servizio Pubblico.

La prima indagine è firmata dalla Direzione Intrattenimento Day Time, guidata da Angelo Mellone. Durante le verifiche sono arrivate nuove segnalazioni, le stesse che adesso hanno portato a disporre l’audit. Quali siano gli ulteriori elementi citati nella nota, però, non è dato sapere. Sullo sfondo resta anche la richiesta all’amministratore delegato Giampaolo Rossi, sollecitato a chiarire quali siano gli intendimenti dell’azienda sul futuro della trasmissione.

Le reazioni di Diaco e la lettera di richiamo

L’11 novembre il conduttore ha preso la parola in onda: si è definito un umile servitore della Rai e ha assicurato che rispetterà qualunque decisione venga presa sul suo conto:

Tra errori e gioie ho sempre tentato di tenere fede alla mia coscienza e di rispettare quella che è l’azienda culturale più importante del Paese e da soldato mi comporterò di conseguenza. Tutto quello che verrà deciso su di me lo rispetterò senza polemiche, senza parlare e senza reagire.

Nel frattempo gli sarebbe stata recapitata una lettera di richiamo formale al rispetto del Codice etico. All’origine ci sarebbe la telefonata concessa a Le Iene, trasmissione di un’altra rete e di un altro editore, per la quale serviva un’autorizzazione che il conduttore non aveva. La chiamata riguardava l’intervista ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, ospite a BellaMa’ il 3 novembre; sui toni di alcuni passaggi di quel colloquio la Rai gli aveva chiesto scusa. Il programma di Davide Parenti ha poi precisato che non si è trattato di un’intervista ufficiale, ma di una telefonata registrata per documentare il lavoro, durata meno dei 12 minuti di cui si era parlato.

Al momento non risultano denunce a carico di Diaco, che non è stato sospeso e continua ad andare in onda su Rai 2. Un provvedimento lo chiedono invece il Codacons e i parlamentari del Movimento 5 Stelle della commissione di Vigilanza Rai, che hanno sollecitato l’azienda a valutare la sospensione.

Le testimonianze raccolte da Selvaggia Lucarelli

Tutto è partito dall’audio diffuso da Selvaggia Lucarelli, in cui si sente Diaco rivolgersi con toni discutibili ad altre persone del cast. La giornalista ha confermato di essersi messa a disposizione della Rai per consegnare il materiale in suo possesso, con contatti formali già avviati in questi giorni, e ha smentito di aver sentito il conduttore di recente.

Le testimonianze da lei raccolte vengono da ex concorrenti e da persone che hanno lavorato al programma, e descrivono un ambiente difficile, con comportamenti attribuiti al conduttore. Una ex concorrente, Vanessa, riferisce di insulti e minacce ricevuti davanti ad altre persone. Stando ai racconti, le tensioni avrebbero coinvolto anche il fratello di Diaco, Francesco, all’epoca diciottenne e nel cast: sarebbe stato lui a registrare il fuori onda in cui si sente il conduttore pronunciare le parole “Bestie” e “Vi faccio neri”. Dai loro racconti emergono anche episodi di umiliazione, allusioni sessuali, pressioni che riguardavano la carriera e richieste di scuse fatte inginocchiarsi.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI