Brad Pitt sarà il protagonista di Connector, il nuovo film di Apple Original Films ambientato nella New York degli anni Settanta. La regia è di Darius Marder, candidato all’Oscar per Sound of Metal, mentre la produzione passerà anche dalla Plan B dello stesso attore.

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Un operaio dei grattacieli nella New York anni Settanta

Al centro del racconto c’è un personaggio leggendario del mondo operaio: un uomo specializzato nella costruzione di grattacieli, abituato a lavorare sospeso sull’acciaio, che deve vedersela con qualcosa di molto più grande di lui. Lo sfondo è una città precisa, la New York degli anni Settanta, e la storia parla di lavoro, di gerarchie e dello scontro tra un singolo e un sistema più potente, in una fase in cui l’attore si confronta con un ruolo lontano dall’immaginario del divo d’azione.

La sceneggiatura è firmata da Darius Marder e da sua sorella Nina Marder, e parte da un soggetto di Derek Cianfrance. Lo studio di riferimento sarà Apple Studios; produrranno Marder, Pitt e, per Plan B, Dede Gardner e Jeremy Kleiner.

Il nuovo film targato Apple Original Films

Connector è un lungometraggio ancora in fase di sviluppo, pensato per il catalogo che Apple porta sulla propria piattaforma in streaming (non è ancora chiaro se arriverà prima anche in sala). L’account X di Apple TV ha rilanciato la notizia, una conferma di fatto da parte dello studio. A spianargli la strada è stato il successo di F1 – Il film, il lungometraggio sportivo con l’incasso più alto di sempre, 634,1 milioni di dollari nel mondo, oltre alla candidatura all’Oscar come miglior film: da lì l’intesa tra la casa di produzione dell’attore e la società si è fatta più solida.

Nel futuro comune dei due ci sono anche una commedia con Mark Wahlberg protagonista, scritta e diretta da Stephen Chbosky, e The Waffle House Index, a cui parteciperà Inde Navarrette. Prima di Connector, Pitt e Apple hanno già lavorato insieme in Wolfs, al fianco di George Clooney: il film avrebbe dovuto avere un’ampia uscita in sala, ma poco prima della prima i piani sono cambiati e la pellicola è finita soltanto in streaming.

Sul calendario non c’è nulla di ufficiale: non sono stati annunciati il resto del cast, la data di inizio delle riprese, la finestra di uscita e nemmeno un eventuale passaggio in sala. Stando a quanto filtra, Pitt avrebbe spinto perché Connector fosse la prima cosa da girare nel 2027.

Il ritorno di Marder e la stagione di Pitt

Per Marder è il primo lungometraggio dietro la macchina da presa dopo Sound of Metal, uscito nel 2020. Quel film, che segue un batterista mentre perde l’udito, aveva ottenuto sei candidature agli Oscar, tra cui miglior film e miglior sceneggiatura originale, e vinto due statuette per il sonoro e il montaggio. Il regista conosce bene la scrittura: ha firmato con Cianfrance la sceneggiatura di The Place Beyond the Pines, mentre allo stesso Cianfrance si deve il soggetto di Sound of Metal.

Anche per Pitt il periodo è denso. Il suo thriller di sopravvivenza Heart of the Beast ha sfiorato i 200 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, e si attende il ritorno di Cliff Booth ne Le nuove disavventure di Cliff Booth. Nel suo calendario c’è anche The Riders, una pellicola A24 diretta da Edward Berger.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI