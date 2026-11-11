Tulsa King cambia aria. La quinta stagione della serie crime con Sylvester Stallone lascia l’Oklahoma e porta la storia a New York, come ha confermato lo showrunner Terence Winter.

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Dwight Manfredi torna a casa, ma non la riconosce

Per la banda cambia ben più dello sfondo. Winter descrive il nuovo capitolo come una storia di reverse fish out of water: stavolta i personaggi cresciuti tra Tulsa e dintorni si muovono in un ambiente che conoscono pochissimo. Dwight, dal canto suo, rientra nella città dove è cresciuto e la trova trasformata rispetto a quella che aveva lasciato intorno al 1990, prima del periodo passato in prigione.

Anche l’immagine della serie cambierà: le riprese si concentrano tra Brooklyn, il lungomare e le zone attorno al ponte di Manhattan. C’è poi la questione economica, tutt’altro che secondaria. Winter fa notare che un paio di migliaia di dollari bastano per far girare gli affari in Oklahoma, mentre a New York servono mezzi di tutt’altro ordine: mantenere le attività criminali nella Grande Mela costa molto più che a Tulsa.

Dalla quarta stagione alle riprese a New York

Il trasferimento si intreccia con quanto accade nella quarta stagione, in onda su Paramount+. Dwight deve fronteggiare la governatrice Amanda Clark (Gretchen Mol), intenzionata a colpire le sue attività, mentre restano aperte le tensioni con Quiet Ray (James Russo), figura legata a New York che è diventata una minaccia già dalla terza stagione. Il quadro si complica ulteriormente con la partita ambigua di Bill Bevilaqua (Frank Grillo), che intreccia gli affari dell’Oklahoma con quelli della costa orientale.

La produzione intanto è già al lavoro: il rinnovo per la quinta stagione è arrivato prima della première della quarta, il 16 ottobre, e le riprese sono passate da Atlanta a New York. Per Taylor Sheridan, che ha creato la serie, è la prima volta che una sua stagione viene girata nella Grande Mela o a Los Angeles. Paramount ha però precisato che la Georgia resta una location importante. Drew Brown, vicepresidente esecutivo di Paramount Television Studios, ha spiegato che il racconto di Dwight proseguirà e si svilupperà proprio a New York. Hope Knight, dell’Empire State Development, ha accolto con favore l’arrivo della produzione nello Stato.

I nuovi ingressi nel cast

La quinta stagione porta con sé anche qualche volto nuovo. Scarlet Rose Stallone, figlia di Sylvester, entra nel cast come series regular, affiancata da Erik Palladino e Glenn Fleshler, anch’essi nel cast fisso, mentre si aggiungono Anthony Skordi e Nickola Shreli. Manny Montana avrà invece un ruolo ricorrente nei panni di Gilberto Torres, un gangster particolarmente influente. Paramount+ non ha confermato altri nomi del cast fisso, tra cui Martin Starr, Garrett Hedlund, Jay Will, Annabella Sciorra e Frank Grillo. Una data di uscita per la nuova stagione non è stata ancora annunciata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI