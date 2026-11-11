La serie animata Spy x Family avrà una quarta stagione e un nuovo film, entrambi in arrivo nel 2027. L’annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale della serie, dopo quasi un anno senza aggiornamenti importanti successivi alla messa in onda della terza stagione.

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Quarta stagione e nuovo film nel 2027

I due progetti sono stati rivelati domenica 8 novembre a Tokyo, durante l’evento SPY×FAMILY Anime Extra Mission II. In quella sede TOHO animation ha confermato sia la nuova stagione sia il lungometraggio, atteso nelle sale giapponesi nel 2027. La notizia è comparsa in seguito anche sul sito ufficiale della serie.

Per i dettagli bisognerà aspettare: date precise di uscita, trama e informazioni sulla produzione verranno comunicate più avanti. Alla regia della quarta stagione ci sarà Yasuhiro Akamatsu, affiancato da Hiroki Shinagawa come assistente. Nel frattempo le prime tre stagioni restano disponibili in streaming su Crunchyroll.

Operation Strix e il primo film

Il franchise nasce dal manga di Tatsuya Endo e racconta un mondo in cui due Paesi rivali mantengono una pace fragile dopo una guerra. Il protagonista è l’agente Twilight, una spia di Westalis a cui viene affidata l’Operazione Strix: costruire una famiglia finta, iscrivere una bambina in una scuola privata d’élite e avvicinarsi al politico Donovan Desmond, i cui figli frequentano lo stesso istituto. Twilight ignora che anche il resto della famiglia ha i suoi segreti: la moglie Yor, impiegata al municipio, è in realtà un’assassina, mentre la piccola Anya è una telepate.

Nel 2023 la serie è arrivata per la prima volta al cinema con Spy x Family Code: White, diretto da Takashi Katagiri con WIT Studio e CloverWorks e uscito in Giappone a dicembre. Il film ha incassato 95,7 milioni di dollari in tutto il mondo, con una storia originale, assente sul manga e senza contraddire quanto stabilito fino a quel momento.

Della trama del nuovo lungometraggio per ora non è stato svelato nulla. Non è chiaro se proporrà ancora una vicenda inedita oppure se adatterà un arco già raccontato sulle pagine del manga.

Gli indizi del teaser

L’unico materiale visivo diffuso finora è un’immagine teaser, e da lì si prova a capire quali capitoli arriveranno sullo schermo. Uno dei ritagli di giornale mostra Anya che abbraccia una persona anziana: potrebbero essere Barbara e Sigmund Authen, la coppia di vicini che nella storia entra in confidenza con i Forger. Sul manga i due aiutano la bambina a prepararsi a un esame, in particolare di lingua classica, materia in cui Anya se la cava piuttosto bene. Il signor Authen, inoltre, potrebbe avere un legame con il passato di uno dei Forger.

Un altro disegno ritrae Damian Desmond, figlio di Donovan, mentre balla con Anya. Sul manga la scena si svolge durante il gala di fine trimestre, dove i due diventano compagni di danza, e da lì nascono confessioni importanti che aprono un ulteriore arco narrativo. Sulla base di questi elementi e di dove si è chiusa la terza stagione, la quarta potrebbe coprire quanto resta dell’arco di Wheeler, quello degli esami finali e l’arco di Love and War.

Il teaser, però, non viene letto da tutti allo stesso modo: c’è chi vi vede riferimenti al primo esame trimestrale di Anya alla Eden Academy e al passato condiviso tra il preside Henry Henderson e Martha Marriott, la tutrice di Becky. Nelle stesse ore si è diffusa anche l’ipotesi di un ritorno congiunto di WIT Studio e CloverWorks all’animazione, che al momento resta però una previsione e non una conferma.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI