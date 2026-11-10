Lunedì 9 novembre, nella diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il faccia a faccia tra Valeria Marini e le due finaliste, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, ha fatto emergere tutta la tensione accumulata. Il confronto è stato voluto da Ilary Blasi, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste.

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Le accuse di Valeria Marini e le repliche delle finaliste

La showgirl ha parlato per prima. Secondo lei l’ingresso in finale ha cambiato le due rivali, che si sarebbero tolte una maschera, e Guendalina in particolare si è mostrata aggressiva e arrogante, con lei ma anche con Megan e Piera. Ha poi fatto l’augurio per la finale e si è arresa: non ha più voglia di ribattere a ridacchiamenti e sbeffeggiamenti.

Da quando siete diventate finaliste sono uscite due personalità differenti… si sono levate una maschera e, in particolare Guendalina, è stata aggressiva, arrogante non solo con me, ma anche con Megan e Piera. Intanto auguri per la finale, ma lo dovete vincere. Non ho più voglia di controbattere a ridacchiamenti, sbeffeggiamenti.

Guendalina ha ribaltato l’accusa. Nega che il suo atteggiamento sia nato con la finale, ricorda di aver spinto Valeria in auto prima di diventare finalista e le rinfaccia di aver passato l’intero programma a insultarle. Nella sua ricostruzione, in quell’occasione la showgirl teneva a stare al centro perché c’era un grande faro, e Megan le si sarebbe avvicinata soltanto dopo l’arrivo di Alex.

Non ha detto una cosa reale, in macchina mi ha spinto prima che diventassi finalista. Hai passato questo GF VIP ad insultarci sin dall’inizio.

Marina La Rosa ha una posizione più argomentata: per lei Valeria non è mai stata autoironica. Anche una risata durante un balletto viene presa come un attacco personale, e quell’atteggiamento di superiorità le dà l’input a continuare a ridere. Marina ricorda Valeria rigida e presuntuosa al loro primo incontro, quindici anni fa, e ammette di essere un po’ stronzetta anche lei.

Ha sempre questo sguardo “ma tu chi sei”. Avendo questo atteggiamento di superiorità mi dà l’input per continuare a ridere di questa cosa.

Valeria respinge tutto. Si descrive come una persona conosciuta per l’autoironia, che qui non è riuscita a esserlo perché costretta a difendersi da beffeggiamenti quotidiani e continui. Ammette di aver sbagliato a dire alcune cose, ma rivendica che non è partito da lei.

Le opinioniste senza filtri

Selvaggia Lucarelli parte proprio dall’autoironia: Valeria, dice, lo è, anche se a volte mette il muso quando si sente beffeggiata. Il suo siluro però è per Marina, colta in un grosso fenomeno di proiezione. Anche Guendalina viene criticata, perché Lucarelli mette in dubbio l’attendibilità della sua ricostruzione dell’episodio in auto.

Credo che Marina stia parlando di se e non se ne rende conto.

Cesara Buonamici invita invece Valeria a fare i conti con la realtà: le due rivali sono arrivate in finale e il pubblico è sovrano. La colpisce soprattutto la frase di Marina sul sex symbol, che secondo lei richiede coraggio o cattiveria da vipera.

Il botta e risposta su aspetto e sex symbol

Da quell’accenno nasce uno degli scambi più duri della serata. Marina sostiene che Valeria si creda ancora un sex symbol e la cosa la fa ridere. La showgirl ribatte che in viso l’altra sembra sua nonna, tanto che in diretta Marina sente il bisogno di giustificare il proprio aspetto fisico. Valeria, dal canto suo, è convinta che le due finaliste la attacchino perché la considerano una concorrente troppo forte.

Non mi sento un sex symbol, sono gli altri a deciderlo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI