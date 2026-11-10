Tata Carolina è la nuova serie family di Rai Yoyo: dieci episodi che debuttano il 12 dicembre alle 20:45, uno al giorno, in prima visione e in contemporanea anche su RaiPlay. La guida Carolina Benvenga, attrice, conduttrice e cantante per bambini, in una storia che intreccia recitazione dal vivo, animazione e musica.

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Una tata entra in casa Pallotti

Il racconto parte dalle giornate della famiglia Pallotti, alle prese con difficoltà piccole e grandi. Senza che nessuno l’abbia invitata, alla loro porta bussa Tata Carolina, insieme al “fantamico” Arturo. I due accompagnano figli e genitori dentro emozioni, paure e incomprensioni, usando immaginazione, musica e gioco.

Ogni puntata ospita una canzone originale cucita sul tema dell’episodio, e tutti i brani confluiscono in un disco presentato come colonna sonora ufficiale, in vendita anche in formato CD digipack. L’idea della serie è di Carolina Benvenga e Diego Malara. La produce Fabula Pictures con Los Hermanos e la collaborazione di Rai Kids. La sceneggiatura è firmata dagli stessi Benvenga e Malara insieme a Pierdomenico Baccalario, Eleonora Fornasari, Alessandro Gatti, Vernante Pallotti e Lucia Stipari, mentre dietro la macchina da presa c’è Matteo Gentiloni. Oltre che su Rai Yoyo e RaiPlay, la serie sarà disponibile su Netflix dal 22 dicembre.

Per il regista la forza del progetto sta nel prendere sul serio il mondo dei più piccoli: quello che a un adulto sembra insignificante, per un bambino può diventare enorme, e i problemi della famiglia Pallotti diventano occasioni di crescita invece che ostacoli da cancellare.

Il cast, da Barbara Alberti ai più giovani

Accanto a Carolina Benvenga c’è Barbara Alberti, nei panni della direttrice dell’Accademia Bloomfield, luogo centrale dell’universo narrativo immaginato dagli autori e pensato per allargarsi oltre la televisione, tra libri, animazione, musica e spettacoli dal vivo. Nella famiglia di Carlo e Sandra recitano Stefano Pesce e Aurora Peres, affiancati da Diana Tosoni (Bibi), Domitilla Anna Rossi (Tea) e Jeffrey Uchechidubem Uwadiegwu (Daniel).

Chiudono il gruppo Andrea Dianetti (Tato Felice), Tezeta Abraham (Leyla), Stefano Antonucci (Nonno Saverio), Miriam Bardini (Nora), Paolo Buglioni (Gino il portiere), Elisa Quaranta (Camilla) e Alice Adamu (Emma).

Le parole di Carolina Benvenga

Alla presentazione della serie a Roma, la protagonista l’ha definita il progetto più ambizioso della sua carriera, capace di trasformare il rapporto costruito in anni di lavoro con i bambini e le loro famiglie in un vero universo narrativo, fatto di storie, musica, comicità e sfide quotidiane. Tiene a precisare che la tata da lei interpretata non pretende di sapere tutto: il suo compito è aiutare a guardare le situazioni da un’altra angolazione e a trovare modi nuovi di comunicare con i figli, perché anche lei, come molti genitori, a volte sente il bisogno di chiedere aiuto.

I bambini di oggi sono gli adulti di domani, meritano ascolto e credibilità.

Su come sono cambiati i più piccoli ha le idee chiare: sono più smart, perché educati in un mondo diverso, ma sul terreno delle emozioni restano uguali a sempre e continuano ad avere il diritto di essere bambini. Per questo, racconta, chi lavora per l’infanzia non deve inseguire le mode né tradire la fiducia delle famiglie.

Il direttore di Rai Kids, Roberto Genovesi, sottolinea quanto sia importante per un canale come Rai Yoyo poter contare su volti umani di riferimento: con Fabula Pictures si è scelto di alzare l’asticella realizzando una sitcom che ampliasse il ruolo di Benvenga dentro il canale. Nella scelta dei talent, aggiunge, contano le capacità artistiche ma anche quelle umane, perché ai bambini vanno trasmessi valori non negoziabili con linguaggi contemporanei e senza rinunciare alla responsabilità educativa.

I produttori Marco e Nicola De Angelis di Fabula Pictures spiegano di aver cercato una commedia luminosa e moderna, in cui la musica fosse strumento narrativo e non decorazione. Rivendicano inoltre che in Italia manca da troppo tempo una grande produzione family: questa, dicono, non è una serie per bambini ma una serie su una famiglia intera, che i più piccoli possono guardare insieme ai genitori senza che nessuno si annoi.

Se dopo aver visto la serie un bambino avrà voglia di inventare un gioco, cantare una canzone, parlare di un’emozione o guardare un problema con occhi diversi, allora avremo raggiunto il risultato più importante.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI