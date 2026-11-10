Breckin Meyer torna nei panni di Travis Birkenstock: l’attore ha confermato che riprenderà il personaggio del film del 1995 e che farà parte anche del team di sceneggiatori della serie reboot di Clueless per Paramount+.

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Il ritorno di Travis e il lavoro in writers’ room

In un’intervista l’attore, che oggi ha 52 anni, ha raccontato di aver già messo piede nella stanza degli sceneggiatori della nuova versione del titolo. Per lui il doppio ruolo di interprete e autore è la quadratura del cerchio:

“I’ve been in the writers’ room on this show they’re doing of Clueless, a new version of Clueless”

E ancora:

“Writing on a character that I played 30 years ago, and trying to figure out what he would say now, and it’s really fun to put it in my head and try to think.”

Recitare e scrivere insieme, ha aggiunto, è la “versione definitiva” di sé. Si è avvicinato al progetto per curiosità: quando il revival è stato messo in cantiere si è chiesto che cosa avessero in mente gli autori, e leggere gli script lo ha convinto a entrare nel gioco.

“Oh, that’s actually pretty damn interesting, so let’s delve into that.”

Sei episodi su Paramount+ con Alicia Silverstone

La nuova Clueless avrà sei episodi destinati a Paramount+, con Alicia Silverstone di nuovo nel ruolo di Cher Horowitz. La storia riparte da dove si era fermato il film, cioè trent’anni dopo: l’icona di Beverly Hills ha messo a segno parecchie cose, è affermata nel lavoro e ha imparato a fare la madre, almeno finché la figlia non arriva al liceo. È lì che Cher scopre quanto sia complicato crescere un’adolescente e si ritrova a sentirsi di nuovo “clueless”.

Alla sceneggiatura lavorano Josh Schwartz, Stephanie Savage e Jordan Weiss, tutti coinvolti anche nella produzione esecutiva: i primi due attraverso la loro etichetta Fake Empire, Weiss insieme a Silverstone, alla regista e autrice del film originale Amy Heckerling e al produttore Robert Lawrence. Le riprese dovrebbero partire nel 2027 e svolgersi a Los Angeles.

Il titolo era già approdato sul piccolo schermo: dopo il successo della pellicola, ABC ne aveva tratto una serie in cui né Silverstone né Meyer avevano ripreso i rispettivi ruoli, mentre c’erano Stacey Dash, Donald Faison, Elisa Donovan e Wallace Shawn. Meyer vi era poi comparso come guest star, ma nei panni di un personaggio di nome Harrison.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI