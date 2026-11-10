Al Grande Fratello Vip 2026 Carmen Di Pietro è finita al centro di uno scherzo organizzato dai figli Alessandro e Carmelina, che si è concluso con un abbraccio a sorpresa. È successo nella puntata di lunedì 9 novembre.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

La finta multa e il carroattrezzi

Un agente citofona alla Casa per avvisare Carmen che deve pagare una multa per la rimozione forzata della sua automobile. La showgirl esce e sulla passerella trova la macchina già caricata sul carroattrezzi, con una richiesta di quasi 1000 euro. Poi intravede il figlio Alessandro e capisce che dietro al pagamento non c’è nulla di reale.

«Dimmi che è uno scherzo, sono soldi buttati al vento»

I due si stringono in un abbraccio lungo e caloroso, mentre Alessandro scende dal carroattrezzi e continua a scherzare: «Mamma abbiamo finito i soldi». Carmen racconta poi di essere rimasta di sasso, perché si era dimenticata le loro facce, e spiega a Ilary Blasi di non poter saldare la multa: la carta di credito è in mano ai figli.

L’arrivo di Carmelina e le parole di Alessandro

Le sorprese però continuano sulla passerella, dove Carmen ritrova anche la figlia Carmelina. Il momento più intenso arriva quando Alessandro prende la parola per raccontare il loro rapporto.

«Molto spesso esce questo suo lato ironico, simpatico, estroverso. Questo è il nostro modo di amarci. Mamma ogni giorno ce lo dimostra con i fatti quanto ci vuole bene»

A dare il via allo scherzo è stata la produzione, che ha fatto trovare a Carmen la vettura caricata sul carroattrezzi e ha trasformato quello che sembrava un problema in una rimpatriata a sorpresa con i due figli.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI