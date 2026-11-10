Il 13 novembre arriva su Apple TV+ “Being Heumann”, il biopic con cui Siân Heder racconta Judy Heumann e la protesta che nel 1977 ha cambiato la storia dei diritti civili negli Stati Uniti. Ruth Madeley interpreta la protagonista, Mark Ruffalo il ministro che le si oppose.

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La battaglia di Judy Heumann

La poliomielite l’aveva colpita a 18 mesi, e da bambina le fu preclusa la scuola pubblica perché gli edifici non prevedevano accessi per le carrozzine. In caso di incendio, poi, la sua presenza sarebbe stata giudicata un rischio per l’incolumità di tutti.

Dopo anni di proteste rimaste inascoltate, a 29 anni Judy convinse più di cento attivisti a entrare in un edificio federale di San Francisco e a non andarsene finché il governo non avesse dato loro ascolto. Al centro delle richieste c’era la Section 504 del Rehabilitation Act, la legge del 1973 i cui regolamenti attuativi non erano mai stati approvati. Chiedevano cose che oggi diamo per scontate ma che allora non esistevano: rampe per entrare nei palazzi pubblici, marciapiedi con gli scivoli, bagni abbastanza larghi da ospitare una carrozzina.

Negli Stati Uniti nessuna occupazione pacifica di un edificio federale era mai durata tanto: 26 giorni, con le Pantere Nere e i movimenti per i diritti gay al fianco dei manifestanti, che qualcuno chiamava con disprezzo “storpi”. Alla fine cedette il segretario alla Sanità, all’Istruzione e al Welfare dell’amministrazione Carter, Joseph Califano, che firmò i regolamenti. Quella vittoria ha cambiato la legge e, negli anni, ha ridisegnato le città statunitensi e, in seguito, quelle di tutto il mondo.

Ruffalo e Madeley, i volti del film

Califano ha il volto di Mark Ruffalo, giornalista tenace in “Spotlight” e Hulk negli “Avengers”, nella vita attivista instancabile sul fronte politico e ambientale.

Judy era una forza della natura, era inarrestabile. Non ascoltava chi le diceva di fermarsi. Davanti a un ostacolo non vedeva mai una ragione per arrendersi.

Con queste parole l’attore spiega perché ha voluto far parte del progetto. Sul suo personaggio osserva che si muoveva tra due fuochi: alle spalle aveva le battaglie per i diritti civili, Selma compresa, ma dall’alto gli arrivava l’ordine di tagliare il bilancio, e quelle riforme piccole ma significative costavano all’amministrazione diversi milioni di dollari. Ai politici di oggi augura che anche in loro ci sia amore e un minimo di decenza.

Judy ha invece il volto di Ruth Madeley, britannica, vista in “Years and Years” e “Doctor Who”; è nata con la spina bifida e anche lei si batte per i diritti delle persone con disabilità.

Fin da piccolissima sapevo che per me tutto sarebbe stato una battaglia. Ho visto mia madre combattere per ogni cosa. Le conversazioni che ho portato avanti io, Judy le aveva già iniziate prima ancora che io nascessi. È un privilegio interpretarla, ma sono anche consapevole che l’unico motivo per cui oggi sono seduta qui è il lavoro di chi mi ha preceduta.

Spera che da qualche parte ci sia una dodicenne capace di dirsi, guardando il film, che anche lei può farcela e che quel mondo può diventare accessibile.

Dai festival ad Apple TV+

Prima di approdare in streaming, la pellicola è stata scelta per inaugurare la 51ª edizione del Toronto International Film Festival e ha avuto la presentazione di gala al BFI London Film Festival, poco dopo l’uscita del trailer. Nelle sale selezionate è arrivata venerdì 6 novembre, mentre il debutto mondiale su Apple TV+ è fissato per venerdì 13 novembre.

Heder firma il film in tre ruoli: autrice, regista e produttrice. La sceneggiatura, scritta con Rebekah Taussig, adatta la memoria di Judy Heumann, “Being Heumann: An Unrepentant Memoir of a Disability Rights Activist”, di cui è coautrice anche Kristen Joiner, tra i produttori esecutivi insieme a Jim LeBrecht, Diana Pokorny e Ann Molin. Quando si presentò a Heumann come regista, Heder le disse che il suo progetto era un “Dog Day Afternoon” con protagonisti disabili, e ancora oggi ritiene che sia il momento giusto per raccontare questa storia.

Non importa quanto tu sia piccolo, ignorato o invisibile. Se non molli e hai intorno a te un gruppo di persone coraggiose e radicali, puoi davvero cambiare il mondo.

Molte persone, osserva, dubitano che la propria voce conti davvero e tante restano indietro: è facile chiedersi perché mai dovrebbe servire a qualcosa scendere in strada con un cartello. Chi ha guidato quella battaglia, del resto, era imperfetto e disordinato, non sapeva come si organizza un movimento e ha imparato strada facendo: eppure ce l’ha fatta.

Nel cast ci sono anche Dylan O’Brien, Rob Delaney, Madeline Delp, Roberta Colindrez e Daniel Durant. Secondo Apple è la produzione che ha riunito il maggior numero di interpreti con disabilità mai visto, e il film mescola dramma e umorismo. Dura 2 ore e 7 minuti; negli Stati Uniti la classificazione è R, per via del linguaggio, dei riferimenti sessuali e delle droghe.

Per Heder è il primo lungometraggio dopo “CODA – I segni del cuore”, che nel 2022 ha portato a casa l’Oscar come miglior film, primo per Apple Original Films e per una società di streaming, quello per la migliore sceneggiatura non originale e, con Troy Kotsur, quello per il miglior attore non protagonista. Sulla scia di quel successo, c’è già chi indica “Being Heumann” come possibile candidato agli Oscar.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI