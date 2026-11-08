Nuovo appuntamento con Racconto di una Notte: domenica 15 novembre 2026, in prima serata su Canale 5, la storia si avvicina al gran finale e i nodi mai sciolti delle famiglie coinvolte vengono al pettine, tra rivelazioni, sospetti e colpi di scena.

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I segreti di famiglia vengono a galla

La prima scossa riguarda Ferman, che scopre di non essere il figlio naturale di Asaf e Afet. Tornato alla villa, chiede spiegazioni alla donna, che lo supplica di non dire nulla al marito, ma la sua determinazione a far emergere la verità resta salda. Asaf, del tutto all’oscuro, gli annuncia invece di aver dato il via libera alle nozze con Efsane e gli consegna un assegno cospicuo perché possa provvedere alla sua famiglia. Il giovane, che stava per confessargli ogni cosa, decide così di fare un passo indietro.

Un altro segreto viene fuori durante una serata di beneficenza nella residenza degli Yilmaz, dove Canfeza mette alle strette Sare dicendole di sapere che non è figlia di Kursat. La ragazza, su tutte le furie, si allontana scossa. Poco dopo la figlia di Ozan, che gioca con arco e frecce, colpisce per sbaglio Afet a un braccio e la ferisce.

L’offerta di Asaf e l’incidente di Efsane

Asaf, dal canto suo, incontra di nascosto Efsane e le propone una somma considerevole in cambio dell’addio definitivo a Ferman. La ragazza rifiuta con forza, senza nascondere lo sgomento, e se ne va: mentre attraversa la strada, un’auto la investe. In ospedale la situazione precipita: la piccola Afet Gul nasce prematura e le sue condizioni sono critiche, tanto da richiedere il ricovero in terapia intensiva.

Ferman, ancora scosso per la scoperta sulle sue origini, riceve una telefonata proprio da Asaf, che lo avvisa della nascita della bambina e dei rischi che corre. Corre quindi in ospedale, dove insieme a Efsane spera in una ripresa rapida di Afet Gul.

Il rapimento di Canfeza e le indagini di Mahir

Mahir non rinuncia alle indagini, convinto di essere ormai a un passo dalla verità, ma trova comunque il tempo per la sorpresa preparata per il compleanno di Canfeza: un camper affacciato sul mare, l’affetto dei suoi cari e un regalo atteso da troppo tempo. Sul fronte dell’inchiesta, Salih gli comunica l’esito della riesumazione della tomba di Selim, mentre Kursat si dichiara pronto ad aiutarlo perché teme che alla ragazza possa accadere qualcosa di grave.

Il sospetto si rivela fondato. Mentre è al telefono con Mahir, Canfeza viene sequestrata da un uomo sconosciuto e portata d’urgenza in ospedale. Nello stesso momento, sul telefono di lui arriva da un numero sconosciuto un messaggio con l’ordine di lasciare perdere il caso che sta seguendo. La ragazza si risveglia senza conseguenze gravi e viene subito dimessa. Per ragioni di sicurezza Mahir decide di trasferirsi con lei alla villa, usando una scusa, e i due scelgono di tenere per sé quanto è accaduto.

Più tardi è Canfeza ad aprirsi con lui, raccontandogli la tristezza per l’incidente che ha coinvolto la nonna e per il duro scontro con Sare. Mahir prova a rassicurarla.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI