Nella settimana dal 9 al 15 novembre 2026 La Promessa va in onda su Rete 4 ogni giorno alle 19.50, e le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset. Gli episodi ruotano attorno all’ultima trovata di Lorenzo de la Mata: far visitare Angela de Figueroa da uno psichiatra per stabilire se sia pronta a diventare sua moglie.

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Il ricatto di Lorenzo e la paura di Angela

L’iniziativa del capitano piomba sulla residenza dei Luján come un fulmine a ciel sereno. Nessuno se l’aspetta, e a restare di sasso è soprattutto Curro Exposito. Gela tutti, però, la reazione di Angela: davanti all’ipotesi di un matrimonio con Lorenzo, la donna arriva a dire che il manicomio le sembra preferibile alle nozze con il capitano.

Nella puntata di martedì 10 Angela torna davanti allo psichiatra e cerca di fargli capire quali siano le vere intenzioni di Lorenzo, che intanto continua a metterle addosso una pressione fortissima. Per Curro il nodo è anche pratico: vorrebbe restarle accanto, ma Leocadia gli sbarra la strada e gli impedisce di raggiungerla nella sua stanza.

Mercoledì 11 il ragazzo va direttamente da Lorenzo e gli promette che, se anche riuscisse a far rinchiudere Angela, lui la libererà e fuggiranno via insieme. Venerdì 13 il medico è sul punto di pronunciare la sua diagnosi sulla salute mentale della donna. Il giorno dopo l’esito è netto: per lo psichiatra Angela non ha alcun problema mentale. Curro, però, non legge la conclusione come un progresso, e domenica 15 Lorenzo dà comunque il via ai preparativi per le nozze.

Martina, il bacio e la confessione a Curro

Lunedì 9 e martedì 10 tocca a Martina mettere sul tavolo i suoi segreti: confessa a Curro di aver baciato un altro uomo. Lui non le chiede chi sia, perché la risposta la conosce già, e preferisce indirizzarla verso Jacobo, invitandola a parlargli. Nessuna scenata di gelosia, dunque, ma una crepa che attraversa il rapporto tra i due e che pesa sugli equilibri della residenza.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI