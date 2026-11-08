Le Nitto ATP Finals 2026 si giocano da domenica 15 a domenica 22 novembre al Palasport Olimpico di Torino. Mediaset le trasmette su Italia 1 e Mediaset Infinity, con Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone al commento.

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Le dirette su Italia 1 e Mediaset Infinity

I migliori otto tennisti della stagione si ritrovano sotto la Mole per giocarsi uno dei titoli più prestigiosi del circuito internazionale. L’emittente seguirà l’evento con una copertura multipiattaforma fatta di dirette, approfondimenti, interviste e contenuti esclusivi, e accompagnerà il pubblico dalle giornate di avvicinamento fino alla finale.

Al microfono ci saranno Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, campionessa del Roland Garros 2010 e prima tennista italiana a trionfare in uno Slam. Per Mediaset è una prima volta: manderà in onda un match al giorno in chiaro, dopo anni in cui i diritti tv del torneo erano della Rai. Tutte le dirette passano su Italia 1 e su Mediaset Infinity.

Nel tabellone del singolare l’unico azzurro è Flavio Cobolli, mentre tra le migliori otto coppie di doppio figurano Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Anche in assenza di Jannik Sinner, il torneo avrà comunque ampio spazio sui canali Mediaset.

La programmazione da lunedì 9 novembre

Da lunedì 9 novembre, subito dopo SportMediaset delle 13.00, debutta su Italia 1 “Road to Nitto ATP Finals”, la striscia quotidiana condotta da Chiara Icardi: presenta i protagonisti fra curiosità, quiz e aneddoti e ripercorre i passaggi che hanno fatto la storia del torneo. Tra gli ospiti ci sono Max Giusti, grande appassionato di tennis, il tennista Lorenzo Sonego, Diego Nargiso, opinionista di Supertennis, e l’allenatore Alessandro Petrone.

Sabato 14 novembre, sempre su Italia 1 e ancora dopo SportMediaset delle 13.00, va in onda lo “Speciale Nitto ATP Finals”, con i giocatori presentati uno per uno e l’analisi delle sfide più attese.

Approfondimenti, digital e radio

Fuori dal piccolo schermo il torneo vive su Mediaset Infinity, SportMediaset.it, i social e Radio Mediaset, con aggiornamenti in tempo reale, contenuti speciali e notizie sempre fresche. Ogni mattina c’è “Nitto ATP Finals Show”, su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it: ripropone i momenti salienti della giornata precedente e guarda alle sfide in calendario, fra analisi e pronostici. Radio Mediaset garantisce flash e approfondimenti nei palinsesti.

Sul campo seguiranno il torneo gli inviati Federico Mastria, Fabrizio Ferrero e Angiolo Radice, che racconteranno contributi e retroscena da Torino. La parte giornalistica è affidata alla redazione sportiva Mediaset, con Lucia Blini ed Enrico De Santis a coordinare dalla città. Gli incontri saranno visibili anche sugli schermi DOOH (Digital Out of Home), con oltre 300 spazi distribuiti a Milano in zone ad alta frequentazione come Porta Nuova, City Life, M5 e M4.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI